L’Autoritat Financera Andorrana adverteix del perill que pot suposar invertir en criptomonedes a través de la plataforma Bit2Me. Fa uns dies que aquesta firma ha iniciat una agressiva campanya publicitària anunciant que arriba a Andorra.

L’AFA apunta que la companyia no disposa de cap tipus d’autorització ni està registrada a Andorra i, per tant, adverteix que no es garanteix al Principat cap tipus de protecció als potencials clients o inversors.