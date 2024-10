Fortes olors pel vessament d’hidrocarbur al riu Madriu

A la imatge es poden veure les taques d’hidrocarbur al riu (AndorraDifusió)

Els Bombers treballen des d’aquest dimarts a la nit al Pont de la Tosca, a Escaldes-Engordany, per a contenir un vessament d’hidrocarbur al riu Madriu després que els veïns de la zona donessin l’alerta per una forta olor de gasoil. De moment, s’ha col·locat una presa per a contenir el líquid mentre es localitza l’origen del vessament, que es tem que provingui d’una cuba.

A la zona també hi estan treballant efectius del Departament de Medi Ambient. El rastre es pot veure al llarg del riu Valira fins a Andorra la Vella, segons informa AndorraDifusió aquest matí de dimecres.

