Formacions per al sector i set ambaixadors, principals accions del nou Pla Gastronòmic

Presentació del nou Pla Gastronòmic (Andorra Turisme)

Andorra Turisme fa un pas més en l’aposta per a posicionar el Principat com a referent de la gastronomia d’alta muntanya amb la presentació del nou Pla gastronòmic, un document que servirà com a full de ruta estratègic per a convertir Andorra en una destinació reconeguda internacionalment per la seva oferta culinària. “Es tracta d’una proposta ambiciosa: volem que la gastronomia sigui un element identitari del país, que promocioni el producte local i de proximitat i el doni a conèixer més enllà de les nostres fronteres”, ha exposat Jordi Torres, ministre de Turisme i Comerç, durant la seva presentació.

Aquest pla dona el tret de sortida a una nova etapa en la promoció de la gastronomia andorrana que, segons l’estudi de posicionament elaborat el 2024 amb la col·laboració de Vocento Gastronomia, mostra un gran potencial de creixement. De fet, el director general d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, ha explicat que “en l’última dècada, s’ha doblat el nombre de visitants que venen a Andorra amb la gastronomia com a principal motiu de visita, però encara tenim possibilitats de créixer”. Segons les enquestes elaborades el 2024, els visitants van puntuar amb un 8,1 sobre 10 la restauració del país.

El Pla gastronòmic s’articula al voltant de tres eixos centrals: el territori, el producte i les persones. La Gastronomia d’alta muntanya és el concepte vertebrador que vol reflectir l’orografia singular del país, la riquesa dels productes de proximitat i el compromís del sector amb una cuina sostenible i identitària. Entre les accions més destacades que el pla preveu per a aquest 2025 hi ha un programa de formacions per a xefs, sommeliers i equips de sala, amb ponents internacionals de primer nivell. “Només a través del coneixement compartit i l’aprenentatge continuat podem consolidar-nos i projectar-nos globalment”, ha reflexionat Jordi Parra, director de “grup gsr” i xef executiu de Vocento Gastronomia. Altres accions són la creació del Campus Andorra Orígens, una trobada immersiva dirigida als professionals més compromesos amb la cuina andorrana, o d’un calendari de presentacions internacionals a Barcelona, Madrid i el sud de França, amb àpats a quatre mans elaborats per xefs locals i figures internacionals.

A més, s’han nomenat set ambaixadors gastronòmics del país basant-se en quatre criteris: el reconeixement del restaurant en guies internacionals; que siguin figures destacades en la divulgació de la gastronomia local; que hagin participat en l’elaboració del Corpus culinari d’Andorra, o que siguin integrants de la denominació Productes Agrícoles i Artesans d’Andorra. Les set figures són: Marcel Besolí (Celler d’en Toni), Carles Flinch (Can Manel), Jordi Grau (Ibaya*), José Antonio Guillermo (Odetti Bistro), Victoria Kemerer (Kökosnøt), Rodrigo Martínez (Beç) i Gerard Martínez (Ramaders d’Andorra). El seu paper serà clau per a donar a conèixer i valorar la gastronomia d’alta muntanya i actuar com a figures divulgadores del sector dins i fora les fronteres andorranes. “Fa molts anys que hi ha gent al país que treballa de valent, promovent i divulgant la gastronomia d’alta muntanya. Per a tots nosaltres és una gran responsabilitat ser-ne ambaixadors”, ha expressat Grau.

La primera acció del pla es durà a terme aquest vespre de dilluns, amb un sopar a quatre mans entre Jordi Grau (Ibaya*) i Paolo Casagrande (Lasarte***) destinat a la premsa nacional i internacional. La cita servirà per a crear sinergies entre els xefs i els ambaixadors, alhora que permetrà als periodistes conèixer propostes de la cuina d’alta muntanya i conversar amb els seus exponents.

El pla gastronòmic presentat avui dona continuïtat al treball iniciat amb l’Andorra Taste, la trobada internacional de cuina d’alta muntanya, que suma tres edicions i més de 150 xefs adherits al seu manifest. Enguany tindrà lloc del 17 al 21 de setembre.