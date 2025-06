“Retratat” a la C-14 un vehicle andorrà a 194 km/h

El vehicle andorrà circulant a 194 km/h (Mossos d’Esquadra)

Agents dels Mossos d’Esquadra van denunciar penalment un conductor, de 50 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat del trànsit. Els fets van succeir el passat divendres durant un control de velocitat que es va muntar a l’altura del punt quilomètric 59 de la C-14, dins del terme municipal de Ciutadilla (Urgell), en un tram de carretera on la velocitat màxima permesa és de 90 km/h.

En el decurs del control, prop de les 11 hores, el cinemòmetre va detectar un vehicle amb matrícula andorrana circulant a 194 km/h. Els agents de trànsit de la Regió Policial Ponent i del Camp de Tarragona el van aconseguir aturar a Montblanc i el van denunciar per un delicte contra la seguretat del trànsit per circular amb una velocitat penalment punible.

El vehicle va quedar immobilitzat a disposició de l’autoritat judicial mentre que el conductor haurà de comparèixer, quan sigui requerit, davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Cervera.