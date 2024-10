Formació en maniobres de reanimació cardiopulmonar a través de tallers pràctics a Puigcerdà i la Pobla de Segur

A la zona del Pirineu, els tallers es faran a Puigcerdà i a la Pobla de Segur (Gencat.cat)

Amb motiu del Dia Mundial de Conscienciació de l’Aturada Cardiorespiratòria (ACR), aquest proper dimecres, 16 d’octubre, el Sistema d’Emergències Mèdiques de Catalunya (SEM) sortirà al carrer per a conscienciar i ensenyar a realitzar maniobres de reanimació cardiopulmonar (RCP) sota el lema “Les teves mans salven vides”.

Aquests tallers, destinats a tota la ciutadania, tenen com a objectiu mostrar com actuar, de manera ràpida i efectiva, davant una aturada cardiorespiratòria. Per aquest motiu, el SEM estarà present a 13 poblacions de Catalunya (Amposta, Badalona, Barcelona, Cubelles, Granollers, L’Hospitalet de Llobregat, La Pobla de Segur, Lleida, Martorell, Olot, Tarragona, Puigcerdà i Vic), on professionals assistencials ensenyaran com realitzar aquestes maniobres pràctiques d’RCP als ciutadans.

Els tallers es faran a partir de les 10 del matí i a les 12 del migdia es durà a terme una flashmob a totes 13 localitats, de manera simultània.