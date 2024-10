La Seu aprova augmentar l’IBI i algunes taxes

Ple de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell – Octubre 2024 (Foto: RàdioSeu)

El ple ordinari de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat aquest dilluns totes les modificacions a les ordenances fiscals que havia presentat a l’ordre del dia l’equip de govern (Compromís). Els punts, set en total, han tirat endavant gràcies a diferents acords amb la resta de grups municipals (Junts, ERC i CUP) per tal que disposessin de la majoria suficient. Per això, al final del plenari l’alcalde urgellenc, Joan Barrera, ha agraït “la participació i la voluntat demostrada per part dels diferents grups municipals de l’oposició a l’hora d’arribar a acords que busquen el millor per la Seu”.

Al llarg de la sessió la tinent d’alcalde i regidora d’Hisenda, Gemma Tó, va desgranar el detall dels diferents canvis proposats, començant pel més destacat: l’Impost de Béns Immobles (IBI). En “coherència amb l’any passat”, s’actualitza amb un augment de l’1,5%, d’acord amb l’IPC interanual d’aquest mes de setembre passat, que a més a més ha estat el més baix de l’any 2024. Amb aquesta actualització, indica Tó es podrà aplicar el recàrrec als pisos buits, fet que comportarà una pujada d’un 50 o un 150%, depenent de la tipologia de cada immoble deshabitat, “amb l’objectiu que aquests pisos es posin a disposició de tothom” per a lloguer o venda. Aquesta modificació ha estat aprovada pels vots favorables dels grups municipals de Compromís, ERC i la CUP, mentre que Junts hi ha votat en contra.

En segon lloc es va aprovar l’actualització de la utilització privativa i aprofitament especial de la taxa pel servei municipal d’aigua potable, que no s’actualitzava des de feia més de 10 anys. El canvi, segons afirma Gemma Tó, “només afectarà aquells que en gastin més” i afavorirà els qui en facin un ús més responsable. Concretament, mitjançant la incorporació d’un nou tram, que des d’ara serà el segon. Concretament, en el tram més baix s’aplica un 12%; en el segon, un 12,5%, en el tercer, un 21%; i en el quart, del 21,5%. Aquesta modificació, com l’anterior, va tirar endavant novament amb el vot favorable de Compromís, ERC i la CUP i el vot contrari de Junts.

Sobre la taxa de prestació de menjadors escolars, la tinent d’alcalde va explicar que en aquest cas, s’actualitzarà el preu dels àpats en aplicació de la taxa que posa IAUSA. En aquest cas hi han votat a favor Compromís, Junts i ERC, mentre que la CUP hi votava en contra.

Quant a la utilització privativa de la via pública, es va acordar per unanimitat un increment del 4%, després que no s’hagi actualitzat des de fa 15 anys. Aquesta modificació ha estat aprovada per tots els grups municipals.

Al ple també s’ha actualitzat l’ordenança que regula l‘estacionament controlat de vehicles a la via pública (zona blava i zona verda). En aquest punt s’ha acordat canvis en els horaris: tal com ja s’havia avançat, ara l’horari de pagament serà de dilluns a divendres, de les 9.00 a les 13.30 h i de les 16.30 a les 20.00 h, i els dissabtes de les 9.00 a les 14.30 h. Hi han donat suport Compromís, Junts i ERC, mentre que la CUP hi ha votat en contra.

El punt que ha generat més debat és el de l’actualització de la taxa de recollida d’escombraries. Gemma Tó ha explicat que “en quedar el concurs públic desert, s’ha fet necessària la pujada d’aquesta taxa per a poder pagar aquest servei i que no sigui deficitari”. L’objectiu de la proposta de modificació, detalla que, “qui recicli bé li afecti molt menys l’augment de la taxa”, tot i que en aquests casos tindran un increment del 12%. Per als qui no facin bé aquesta tasca, la pujada serà de fins al 21%. Aquesta modificació s’ha aprovat amb els vots favorables de Compromís i ERC, mentre que Junts i la CUP hi han votat en contra.