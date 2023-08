Foc en una de les torres que s’estan construint a Escaldes

Imatges: Cedides

Els Bombers han hagut d’intervenir en un incendi que s’ha registrat en una de les torres que estan en construcció a Escaldes-Engordany, a tocar de Caldea. El foc s’ha propagat al migdia d’aquest divendres exhibint una gran columna de fum negre.

De moment no s’han facilitat sobre les causes que han originat l’incendi, el qual, ha agafat per sorpresa a moltes persones que transitaven per la zona. També els que eren més lluny es preguntaven què estava passant ja que la fumera es podia veure des d’una gran distància. El Bombers treballen sobre l’afectació de la torre.