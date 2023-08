Trofeu Handball School, una festa de l’esport femení

Cartell del Trofeu Handball School (club)

L’emoció creix a mesura que s’apropa el Trofeu Handball School al Pavelló Germans Riba d’Ordino, aquest dissabte, 19 d’agost, a les 16 hores. L’esdeveniment no només promet un espectacle esportiu excepcional, sinó també una experiència enriquidora per als equips participants, que aprofiten l’oportunitat per a realitzar una concentració esportiva al Principat d’Andorra en col·laboració amb Stadesport, una empresa líder en la gestió d’estades esportives.

El Trofeu Handball School no és només competició, sinó que també és una oportunitat per a preparar l’inici de la competició regular. Els equips femenins Handbol Thuir i Handbol Tournefeuille de les lligues franceses Nationale1 i Nationale2 respectivament, estan aprofitant aquesta ocasió, única, per a submergir-se en una experiència esportiva integral.

Gràcies a la col·laboració amb Stadesport, els equips han tingut l’oportunitat de beneficiar-se d’entrenaments en alçada i una bona temperatura per a realitzar esport amb instal·lacions de primer nivell i un entorn que fomenta la concentració i el desenvolupament esportiu.

L’estada esportiva ofereix als equips la possibilitat de combinar la preparació per al Trofeu Handball School amb l’exploració de les belleses naturals i la cultura única d’Andorra. Aquesta col·laboració destaca el compromís dels equips en la seva recerca de l’excel·lència, alhora que els permet gaudir de tot el que el Principat d’Andorra té per oferir.

Els aficionats a l’handbol i els entusiastes de l’esport estan convidats a assistir i presenciar l’acció en viu mentre aquests equips femenins competeixen en un enfrontament de qualitat.





El Trofeu Handball School

El Trofeu Handball School és un torneig d’handbol que no només se centra en la competició esportiva, sinó també en la companyonia i el creixement en l’àmbit esportiu. Aquest esdeveniment busca unir equips de diferents lligues en una experiència enriquidora.





Stadesport

Stadesport és una empresa especialitzada en la gestió d’estades esportives al Principat d’Andorra. Té l’enfocament en proporcionar als equips esportius un entorn propici per al creixement i la preparació. Ofereix serveis integrals que combinen entrenament de gran qualitat amb una experiència més enllà de la pista.