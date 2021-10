Flors blaves per al teu jardí

Vincent Van Gogh no era jardiner, però sí un gran admirador de les flors blaves i va saber capturar perfectament la seva bellesa en el seu quadre anomenat “Irisis”. Tal vegada com a artista coneixia el secret de la naturalesa per a produir flors blaves, atès que representen tan sols el 10 per cent del regne de les plantes amb flors, però tens diverses opcions per a incloure en el teu jardí.

Hydrangea macrophylla. Aquesta hortènsia produeix belles flors blaves des de mitjan estiu fins a principis de la tardor i, també, aguanta bé en climes molt més freds.

Agapanthus hybrid. Produeix bells raïms de flors blaves en forma de globus que se sostenen per sobre de les fulles. Les beines que li segueixen són tan atractives com les flors.

Lobelia erinus. Una de les millors plantes de test de flors blaves és la lobelia que produeix petites flors de color blau en cascades que van des de la primavera fins a les primeres gelades.

Delphinium grandiflorum. Compta amb impressionants flors de color blau que apareixen des de finals de la primavera fins a l’estiu.

Echinops spp. Els caps de flors de la grandària d’una pilota de golf fan que siguin dignes d’admirar. Les flors s’assemblen a les cebes ornamentals i sorgeixen a l’estiu.