El copríncep episcopal visita FEDA per a conèixer els projectes i el funcionament del grup

El copríncep episcopal, Josep Lluís Serrano Pentinat, ha fet una visita institucional a FEDA per tal de conèixer de primera mà tant el funcionament del grup energètic com el seu equip, encapçalat per la directora general, Sílvia Calvó. Així, ha pogut conèixer els projectes de futur que hi ha sobre la taula per a avançar en la transició energètica i també una pinzellada sobre la història elèctrica del Principat.
Serrano Pentinat ha estat acompanyat pel seu representant personal, Eduard Ibañez, i la secretària general del copríncep, Concepció Garcia. La primera part de la visita s’ha centrat en conèixer el cor de la central hidroelèctrica de FEDA, pulmó de generació elèctrica del país. De la mà de l’equip de taller i manteniment, Serrano Pentinat ha pogut conèixer el funcionament i la importància tant actualment com a nivell històric d’aquesta infraestructura industrial.
Abans de passar a la reunió de treball amb el comitè de direcció, el copríncep episcopal ha visitat també el Despatx Elèctric d’Explotació, l’espai des d’on es controla totes les línies del país, tant les elèctriques com les canalitzacions de FEDA Ecoterm.
Finalment, Serrano Pentinat s’ha reunit amb la directora general de FEDA, Sílvia Calvó, així com amb la resta del comitè de direcció. En aquesta trobada de treball ha mostrat tot el seu interès en els projectes de FEDA i les seves filials FEDA Ecoterm, FEDA Solucions i CTRASA, així com en la manera de treballar del grup i el seu compromís social i de país.