Fereix al seu pare amb un ganivet perniler

Un vehicle policial (Policia d’Andorra)

La Policia va detenir la matinada d’aquest passat dissabte, al Pas de la Casa, un home de 27 anys i no resident com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral per agredir el pare amb un ganivet perniler al seu domicili i causar-li una ferida en un braç.

L’agressió hauria tingut lloc després d’una acalorada discussió entre el pare i el fill. Semblaria ser que el pare hauria estat absent del domicili durant un temps i, aquest, hauria tornat amb signes d’embriaguesa. L’home va requerir d’atenció sanitària a causa de les ferides.