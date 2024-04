UdA: La 2a edició del postgrau en Protecció de dades començarà al novembre

La Universitat d’Andorra. Foto: UdA

La Universitat d’Andorra (UdA), en col·laboració amb la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS) i la UPF Barcelona School of Management, i amb el suport de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA), posarà en marxa la propera tardor la segona edició del postgrau en Protecció de dades i seguretat de la informació. Una novetat destacable és el canvi d’horaris, ja que les classes es faran a la Universitat d’Andorra els divendres, entre les 9 i les 18 hores, i ja no n’hi haurà els dissabtes.

Com en la primera edició, duta a terme durant el curs 2022-2023, el postgrau té com a objectiu formar professionals que garanteixin el correcte tractament de les dades en el si d’una empresa privada o d’una administració pública, tenint en compte el recent desplegament reglamentari de la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals (LQPD).

La formació té una càrrega lectiva de 20 crèdits europeus i s’impartirà de manera presencial entre els mesos de novembre de 2024 i juny de 2025. Va dirigida a titulats universitaris i professionals interessats en la matèria, tant per exercir el càrrec de Delegat de Protecció de Dades (DPD) d’una entitat pública o privada andorrana, com per a prestar assessorament en protecció de dades i matèries relacionades amb les diverses entitats i al seu DPD.

El postgrau, dissenyat conjuntament amb la UPF Barcelona School of Management, compta amb docents que són professionals del sector especialitzats en el dret i la protecció de dades, i amb un alt coneixement de la normativa vigent tant a escala europea com andorrana.

El programa requereix una dedicació total de 600 hores, incloent les classes lectives, les lectures, la preparació de les classes, la preparació de les activitats d’avaluació i l’elaboració i defensa del treball final. Les classes, en modalitat presencial, representen 125 hores.

Les persones que superin el sistema d’avaluació previst al programa i que disposin d’una titulació universitària reconeguda a Andorra al nivell 6A o superior del Marc andorrà de qualificacions obtindran una doble titulació: diploma de postgrau en Protecció de dades i seguretat de la informació per la Universitat d’Andorra i diploma de curs de postgrau en Protecció de dades i seguretat de la informació a Andorra la Universitat Pompeu Fabra.

El període de preinscripció estarà obert fins al 30 de setembre.