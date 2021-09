FEDA vol duplicar la producció d’energia de CTRASA millorant-ne l’eficiència

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, el director general de FEDA, Albert Moles, i la directora financera de FEDA, Marta Suñé, han explicat, aquest divendres, el projecte de llei de modificació del règim jurídic de CTRASA a la Comissió legislativa d’Economia. En la presentació han exposat, a més, el pla d’acció que té previst FEDA un cop adquireixi la totalitat de les accions de CTRASA, i que té com a objectiu potenciar la vessant de producció d’energia de la infraestructura.

L’objecte del projecte de llei és la transformació de CTRASA en un instrument de gestió directa del Govern, per tal d’adaptar el seu règim jurídic a la situació actual i així complir amb les recomanacions del Tribunal de Comptes. Aquest organisme ja havia alertat que el règim de concessió no és l’idoni actualment, ja que la totalitat de la propietat de CTRASA és pública, i per tant no té sentit mantenir-lo.

D’acord amb aquest nou règim, el mateix text legal determina que a partir d’ara la titularitat del capital de CTRASA haurà de ser sempre totalment pública. I en aquesta línia, es permet que FEDA compri les accions que encara té el Govern de CTRASA, que corresponen al 28%. Amb aquesta operació, FEDA passaria a ser propietària al 100% de CTRASA i a gestionar-la així com una filial més i amb criteris d’aprofitament energètic.

De fet, el pla de negoci elaborat per FEDA per a CTRASA té com a objectiu potenciar el centre com a infraestructura de producció d’energia. Per fer-ho, s’aplicaran millores en la infraestructura, per augmentar la producció d’energia tèrmica que es distribuirà a través de la xarxa de calor d’Andorra la Vella. Així, al 2028 es preveu que es podria duplicar l’aprofitament energètic que es fa actualment. De fet, es calcula que es podrien produir 20,7 GWh/any elèctrics i 28,5 GWh/any tèrmics. D’aquesta forma, el centre de tractament de residus es consolidaria com la segona font de producció d’energia del país, després de la central hidroelèctrica de FEDA.

D’altra banda, s’aplicaran també millores en l’àmbit mediambiental que faran reduir les emissions del centre, tot i que actualment ja compleix abastament les directives europees en la matèria.

Així doncs, les millores previstes per a CTRASA repercutiran en l’augment de producció energètica i reducció d’emissions de CO2, d’acord amb els objectius previstos en la Llei d’impuls de la transició energètica i el canvi climàtic, i s’alinea també amb les previsions del projecte de llei d’economia circular, que també es troba a tràmit parlamentari.