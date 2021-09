UNICEF Andorra celebra una subhasta “d’Art i Solidaritat” amb la col·laboració del Museu Carmen Thyssen

El proper dia 21 d’octubre 2021, a les 21 h, tindrà lloc al Park Hotel la subhasta benèfica “Art i solidaritat” organitzada pel comitè andorrà de l’UNICEF amb la col·laboració tècnica-artística del Museu Carmen Thyssen Andorra. L’esdeveniment estarà dirigit per Guillermo Cervera, conservador general de la Col·lecció Carmen Thyssen.

Amb l’objectiu de recaptar fons a favor de projectes d’UNICEF Andorra i promocionar els artistes del país, s’obre la participació als alumnes de totes les escoles d’art d’Andorra, així com a tots els artistes tant professionals com amateurs.

La col·laboració dels artistes consisteix en aportar una obra d’art que haurà de ser lliurada a la recepció del Museu Carmen Thyssen Andorra de dimarts a dissabte d’11 a 18 h i diumenge d’11 a 13 h. El període de presentació d’obres finalitza el 15 d’octubre de 2021, a les 18 h. Segons Teresa Areny, cap de projectes del Museu Carmen Thyssen Andorra, “el tema o concepte de cada obra pot ser lliure o bé inspirat en la mostra actual del museu, Talents amb denominació d’origen. De Rigalt A Puigdengolas, amb obres de la col·lecció d’art de Crèdit Andorrà i de la col·lecció Carmen Thyssen-Bornemisza. Els quadres no poden superar les mides de 100 cm x 100 cm, i en el cas de les escultures no poden superar els 20 cm (llarg) x 20 cm (ample) x 30 cm (alçada)”.

Tots els beneficis recaptats durant la subhasta de les obres presentades seran destinats a accions i projectes d’Unicef Andorra.

Segons Albert Mora, director d’Unicef – Comitè d’Andorra, “des d’Unicef Andorra continuem treballant per millorar la situació de la infància a Andorra i arreu del món, i aquesta subhasta ha centrat la seva campanya amb #RegalaFutur. En aquesta campanya es posa l’accent en la urgència d’arribar a tots els infants allà on siguin, per millorar el seu futur, ja sigui millorar la seva salut, millorar l’àmbit educatiu, garantir la seva alimentació”.

Les donacions fetes a la campanya #Regala Futur van destinades a pal·liar l’impacte en els infants de catàstrofes naturals mortals (terratrèmols, tifons, tsunamis, inundacions, etc.), conflictes violents, epidèmies de ràpida propagació (ebola, xarampió, etc.). Aquests desastres no perdonen a ningú, però colpegen els menys capaços d’afrontar-los: els infants, especialment els més vulnerables, que viuen en els llocs més pobres i remots, i pateixen les majors privacions. Cada vegada són més els infants de tot el món que s’enfronten a crisis amb conseqüències humanitàries desastroses i reclamen més recursos.

Per totes aquestes situacions de crisi, UNICEF està preparada per desplegar la seva resposta d’emergència i arribar cada dia on sigui, i el que persegueix la campanya #Regala futur és potenciar aquesta capacitat d’ajuda.

El preu del tiquet per aquesta vetllada és de 60 € per persona íntegres per la campanya #RegalaFutur d’Unicef Andorra i inclou l’entrada a la subhasta. Les places son limitades.