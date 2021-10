FEDA tornarà a acostar la sostenibilitat als visitants de la Fira d’Andorra la Vella

Sota el lema “Impulsem el futur, transformem l’energia”, FEDA serà present a la Fira d’Andorra la Vella, que torna el 22 d’octubre amb la 42a edició, després d’un any d’aturada per la pandèmia de la Covid-19. A l’estand, situat a la zona central de l’envelat instal·lat al Parc Central fins al diumenge 24 d’octubre, l’organització donarà visibilitat a les accions i els projectes que el grup està impulsant per al foment de la transformació dels hàbits i per una cultura sostenible. L’objectiu serà doble, perquè els visitants podran descobrir, a més, com pot coprotagonitzar aquest canvi amb l’ajuda dels elements presents a l’espai FEDA.

L’espai comptarà amb una mostra dels projectes que ocupen el present i que marcaran el futur de l’organització i de l’ecosistema energètic de tot el país, com el parc fotovoltaic de Grau Roig o l’estudi del parc eòlic al Pic de Maià. La filial FEDA Ecoterm, amb les seves xarxes de fred i calor, i la filial FEDA Solucions, amb l’app dedicada a la mobilitat sostenible Mou_T_B com a vaixell insígnia, també tindran presència destacada a l’estand.

A més a més, els visitants de qualsevol edat podran interactuar amb la instal·lació, descobrint com transformar l’energia d’una manera neta, a imatge del repte que ha d’afrontar el planeta en el futur més immediat. També podran emportar-se alguns dels objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides en forma d’obsequi per tenir-los ben presents.

La Fira d’Andorra la Vella obrirà les portes el divendres 22 d’octubre a les 11 hores.