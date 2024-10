FEDA millora dues línies de mitjana tensió a Grau Roig amb el soterrament i l’ampliació de la capacitat

Al centre de la foto es pot veure la canal que ha quedat lliure de cables (FEDA)

En el procés continu de millora dels serveis de transport i subministrament elèctric que fa FEDA, s’ha actuat en dues línies de mitjana tensió ubicades a Grau Roig. En la intervenció practicada a finals d’aquest estiu, a la zona del Pla de les Pedres, s’ha soterrat les dues línies de mitjana tensió i se n’ha millorat la capacitat de distribució mitjançant un augment de la secció del cable. D’aquesta manera s’han retirat els cables i més d’una vintena de pals, reduint l’impacte sobre la zona.

Precisament, l’actuació respon a dos eixos d’acció que desenvolupa FEDA des de fa anys en les xarxes de baixa i mitjana tensió. Es tracta del soterrament de les línies de distribució, on sigui possible, per a reduir l’impacte visual i de la unificació dels diàmetres de cable als estàndards actuals per a garantir la capacitat de la xarxa i el manteniment preventiu. De fet, la millora d’aquestes línies apropa la xarxa de baixa i mitjana tensió una mica més cap a la unificació de cables de secció més gran en la qual es treballa des de fa anys, per a minimitzar els punts febles en la infraestructura.

Concretament es tracta de les línies de mitjana tensió 606 i 607. Ambdues es troben ubicades prop d’una zona del Pla de les Pedres on s’estan fent unes obres. Aquestes línies travessaven la ubicació per via aèria. Gràcies a aquesta obra, que ha permès la retirada de tot el tramat aeri aprofitant l’aturada de l’activitat turística, s’ha pogut minimitzar l’impacte que tenien les línies.

El tram comptava amb una longitud aproximada de 850 metres. Un cop acabada la millora de la xarxa, s’han pogut retirar un total de 23 suports en els quals se subjectaven els cables, 20 dels quals eren pals de fusta i tres eren suports octogonals metàl·lics.