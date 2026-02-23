FEDA i l’UdA convoquen la 2a edició de la beca per a dones informàtiques

FEDA i la Universitat d’Andorra obren una nova convocatòria de la beca FEDA per a dones informàtiques, per al curs 2026-2027. Les inscripcions es podran presentar des del 2 de març fins al 15 de juny i es determinarà una beneficiària per a aquest curs acadèmic. Les dues entitats mantenen el seu compromís amb la promoció de la igualtat de gènere i l’aposta per a incrementar la presència femenina en sectors tradicionalment masculinitzats. Aquesta acció se centra en l’avenç en matèria d’igualtat de les dues institucions i consolida un projecte que va viure la primera edició el 2025.
Amb aquesta iniciativa es vol contribuir a lluitar contra els estereotips i a crear referents que puguin motivar en un futur que les estudiants apostin per professions tradicionalment masculinitzades. A més, FEDA s’ha fixat, mitjançant el Pla d’Igualtat, assolir un equilibri entre homes i dones en la seva plantilla; altament masculinitzada especialment en algunes àrees. En aquestes, sovint es troba una manca de dones candidates a les places que es publiquen, i per això l’entitat ha volgut participar també en el foment de l’aposta formativa d’aquestes branques entre les dones.
La beca FEDA per a dones informàtiques té una dotació econòmica per a sufragar els costos de la matrícula al bàtxelor en Informàtica de la Universitat d’Andorra i una mensualitat de 450 euros durant els mesos lectius per a l’estudiant becada. D’aquesta manera, es busca que la beneficiària pugui dedicar-se plenament a la seva formació.
A més la persona becada tindrà un acompanyament en la transició cap al món laboral: podrà fer la seva estada formativa a FEDA, ser contractada durant els mesos d’estiu com a eventual i en acabar els estudis se li podrà oferir un contracte d’un any a FEDA per a adquirir experiència professional. La beca té una durada d’un any, renovable cada curs acadèmic amb la voluntat d’acompanyar l’estudiant al llarg de tot el seu camí, sempre i quan s’assoleixin uns resultats acadèmics òptims.
Quant a la documentació que ha d’acompanyar la sol·licitud, caldrà adjuntar una còpia del passaport, la confirmació de la preinscripció al bàtxelor en Informàtica de la Universitat d’Andorra, còpia de l’autorització de residència o de la dels pares o tutors/ores, si escau, un currículum i una carta de presentació i motivació. Les persones interessades tenen des del 2 de març fins al 15 de juny per a fer la sol·licitud a través del portal Beques — Forces Elèctriques d’Andorra.