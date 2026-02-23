Escaldes promou un concurs d’idees adreçat a la ciutadania per a dinamitzar la zona històrica

El Comú d’Escaldes-Engordany posa en marxa un concurs d’idees culturals obert a la ciutadania amb l’objectiu de recollir diferents propostes per a dinamitzar la zona històrica de la parròquia. La iniciativa s’adreça a totes les persones majors de 18 anys i residents a Escaldes-Engordany, que podran presentar una proposta amb una descripció clara i sintètica sobre una activitat o esdeveniment cultural per a realitzar a la zona històrica amb l’objectiu de dinamitzar-la. En aquest sentit, les idees poden incloure concerts, espectacles infantils, exposicions, xerrades, festivals o qualsevol altra proposta que contribueixi a reforçar la vida cultural i social de la part alta.
La participació es pot fer tant en línia com presencialment per a garantir que el concurs sigui accessible al màxim de població possible. Per a fer-ho en línia, caldrà comentar amb la paraula CULTURA el post d’Instagram que el Comú dedica al concurs i seguir els perfils oficials @comuee i @visita_escaldesengordany. Posteriorment, les persones interessades rebran el formulari que hauran d’emplenar amb les dades requerides i amb la seva proposta cultural.
Les persones que prefereixin fer-ho presencialment podran completar el formulari en paper disponible a la Llar de Jubilats o al Servei de Tràmits del Comú d’Escaldes-Engordany. En tots els casos, la participació és individual i limitada a una proposta per persona.
Les idees seran valorades per un jurat que tindrà en compte criteris com l’originalitat, l’interès cultural i social, la coherència amb el context de la parròquia i la capacitat de fomentar la participació ciutadana. Les propostes més ben valorades seran premiades amb una entrada per a l’exposició Van Gogh Alive.
A més de recollir idees per a dinamitzar la zona històrica, el procés de participació al concurs incorpora un breu qüestionari que totes les persones interessades hauran de respondre. Aquesta eina permetrà saber el grau de coneixement que tenen els residents sobre les actuacions i iniciatives impulsades a la zona històrica i disposar de dades que ajudin a analitzar l’impacte de les polítiques actuals.
L’objectiu és fomentar la participació activa de la ciutadania i implicar-la directament en la dinamització de la parròquia, valorant les seves aportacions en la definició de noves iniciatives que contribueixin a revitalitzar la zona històrica.