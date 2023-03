Fam de campió: BC Andorra 89 Juaristi 61

Imatge del BC Andorra – Juaristi (ATV)

Avui dissabte, 18 de març, era una bona oportunitat per al BC Andorra per a posar terra de per mig respecte al seu més immediat perseguidor a la classificació. Aquest dissabte, els tricolors han exhibit arguments suficients per a guanyar al rival que visitava el pavelló del Govern. El Juaristi ha vist com els de Natxo Lezcano, en totes les seves versions, els passava per sobre per a poder refermar el liderat.

Ja en acabar el primer quart, el BC Andorra posava el marcador en un clar 24 a 12. Res fàcil. Es tractava de demostrar la superioritat que hi ha entre un conjunt i l’altre. I, els andorrans no han decebut. Tampoc fallaven al segon quart. Un període que han defensat bé el lluminós i no han donat opció als bascos perquè aquest temps mostrava, en acabar, un evident 48 a 33.

Arribats al descans, calia recuperar forces i seguir l’escomesa contra el Juaristi. I, no han fallat els tricolors perquè han mantingut una bona concentració en el tercer quart. Hi ha hagut una ofensiva evident i no s’ha descuidat la defensa. Això ha permès acabar amb un 70 a 45 i afrontar la recta final del matx amb una relativa tranquil·litat.

El darrer quart ha servi, senzillament, per a certificar una victòria que ja s’albirava des de feia estona. El BC Andorra ha seguit sent superior en totes les facetes del joc, fins al punt que els jugadors menys freqüents semblaven ser els titulars. D’aquesta manera es segellava un triomf incontestable (89 a 61) que alegrava la parròquia andorrana. Bé, l’alegria no era total perquè els assistents al pavelló del Govern s’han quedat a un sospir de tenir hamburguesa gratis. Vaja, s’han quedat salivant, però, el millor, és consolidar el liderat de la LEB Or.

Els aficionats, millor que assaboreixin els 22 de valoració de Maric amb 14 punts, 5 rebots i 2 assistències, però és que altres jugadors també han sobresortit per les seves estadístiques: Llovet, Luz, Dos Anjos, Czerapowicz…

A banda de l’expedient aprovat pel BC Andorra, destaquen també alguns dels resultats registrats aquesta jornada a la LEB Or. Cal assenyalar derrotes influents, pel que fa a la classificació, com les del Palència, el Lleida i Estudiantes que afavoreixen els interessos dels de Natxo Lezcano. A manca de completar-se la 24a jornada, els Tamarros són líders indiscutibles de la classificació amb 22 partits guanyats i només 2 de perduts. I, una dada a tenir en compte, una ratxa de 9 partits seguits invictes.

Els immediats perseguidors han punxat, Palència, Lleida i Estudiantes i, cal esperar al final de la jornada 24 per si algun rival directe més també fa figa. Això, pinta bé.