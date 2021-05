Fallada en la xarxa de fibra òptica a la Seu d’Urgell

La xarxa de fibra òptica pateix avui divendres una aturada provisional que afecta la Seu d’Urgell, entre d’altres municipis catalans. Des de les companyies afectades han explicat que l’origen de la incidència s’ha localitzat a fora del Pirineu, concretament en un tall que s’ha produït a una troncal situada en un túnel de les línies de tren d’FGC que passen pel municipi de l’Hospitalet de Llobregat.

Des de Cadí Telecom, una de les operadores que pateixen aquesta fallada general del servei, han detallat que aquesta troncal -que dóna servei a l’únic ramal que arriba a la Seu- transporta diverses línies de fibra de la Xarxa Oberta de Catalunya (XOC). Concretament, hi passen fins a 128 fibres i dóna servei a molts municipis catalans. Això fa que aquest matí l’afectació sigui “molt gran”, segons han indicat, tot i que encara no hi ha dades completes del seu abast. En el cas de la companyia urgellenca, això implica els nuclis de la Seu i Castellciutat, que és on presten servei.

Tot i que algunes empreses i administracions han pogut recuperar la connexió per vies alternatives, molts negocis i usuaris particulars estan ara mateix sense connexió a internet i pendents de recuperar-la, amb els efectes que això té en l’activitat quotidiana. A més a més, es dóna la circumstància que els tècnics desplaçats a l’Hospitalet han intentat restablir el cable al llarg de la matinada però han estat obligats a aturar els treballs a primera hora del matí, quan ha començat la circulació de trens diària d’FGC, i es preveu que no puguin tornar a entrar al túnel fins que acabi aquesta circulació; és a dir, a la nit.