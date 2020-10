Èxit del curs de primer nivell de la FINA per a entrenadors de natació a Andorra

Aquest cap de setmana s’ha portat a terme, amb les més estrictes mesures de seguretat, la segona part del curs de primer nivell de la Federació Internacional de Natació (FINA) a Andorra per a entrenadors de natació. La sala polivalent del Centre de Tecnificació d’Ordino i la piscina del Centre Esportiu d’Ordino han acollit les classes teòriques i pràctiques.

Un total de 28 alumnes, tots del Principat, han pres en aquest curs que ha estat impartit per l’instructor de la FINA, Raul Bernal. Aquesta segona part del curs ha estat el complement a una primera que es va fer de manera telemàtica.

La inauguració del curs i la cloenda han estat presidides per Joan Clotet, president de la Federació Andorrana de Natació.

Un cop finalitzat el curs, el president Clotet ha valorat la formació dient “des de la FAN estem treballant per impulsar des de la base la natació del país i el primer que s’ha de fer sempre és formar a nous entrenadors perquè ho puguin fer”. Clotet ha afegit que “la Junta Directiva hem dictaminat un pla de formació per entrenadors amb l’objectiu que en el país tinguem més entrenadors i així poder formar a més nedadors”.

La col·laboració de la FAN amb les diferents institucions tant públiques Govern i comuns com de la natació FINA, LEN, FNF, RFEN, FCN és “immillorable” ha explicat Clotet que avança que “degut a l’enorme èxit del curs de primer nivell, des de la FAN ens plantejarem en poder fer el curs de nivell 2, perquè ja hi ha hagut gent que ens l’ha demanat”.

La FAN va preparar un protocol molt estricte d’accessos com tant a la sala polivalent i la piscina, on tots els participants han anat amb mascareta, hi ha hagut una neteja de mans constants i han mantingut les distàncies de 2m de seguretat entre inscrits.