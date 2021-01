Eviteu que el gos emmalalteixi

La faringitis, laringitis, bronquitis, pulmonia i tos de les gosseres són algunes de les patologies més comunes dels gossos durant l’hivern. Per intentar que no les pateixin, és necessari prendre algunes mesures preventives.

Per exemple, és important que eixugueu bé l’animal després d’un passeig sota la pluja. A més, és recomanable que el protegiu amb peces que l’abriguin i impermeabilitzin davant les inclemències climatològiques.

Per altra banda, heu de saber que els canvis bruscos de temperatura acostumen a ser els desencadenants més habituals de refredats en els gossos. Per això, és important evitar que el llit del gos estigui al costat de la calefacció o en un lloc on estigui massa calent. Així, el gos no notarà tant la variació tèrmica respecte a l’exterior.

Per últim, heu de tenir en compte que l’exposició a diferències tèrmiques extremes és el pitjor enemic per a la salut del gos a l’hivern, per la qual cosa heu d’evitar que l’animal experimenti canvis bruscos de temperatura, ja que podrien bloquejar-se els seus sistemes de defensa, per la qual cosa els virus podrien aprofitar aquest moment per atacar.

Per Tot Sant Cugatt

Font: wikifaunia.com