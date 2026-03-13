Estrès en la pell: com afecta i com cuidar-te des de dins

Sabem que l’estrès afecta la son, la gana i l’ànim. Però, t’has fixat alguna vegada en el que li fa a la teva pell? Quan vius amb tensió sostinguda, el teu rostre el reflecteix abans que la teva agenda: grans inesperats, pell més reactiva, falta de lluminositat, brots de dermatitis… tot pot tenir origen emocional.
I encara que una bona crema ajuda, la solució no està només en el necesser. Cuidar la pell quan estàs estressada implica també mirar cap a dins: gestionar les emocions, nodrir el teu cos amb aliments que la protegeixin i mantenir petits hàbits que afavoreixin l’equilibri. La teva pell és el mirall del teu benestar.
Com afecta l’estrès a la pell?
Quan experimentes estrès, el teu cos allibera una hormona clau: el cortisol. Aquesta substància, en petites dosis, ajuda a adaptar-se. Però, quan l’estrès es cronifica, el cortisol provoca inflamació, augment de greix, oxidació cel·lular i afebliment de la barrera cutània.
Per això, l’Associació Espanyola de Dermatologia i Venereologia (AEDV) explica que l’estrès pot desencadenar:
– Acne o empitjorament de l’acne adult.
– Psoriasi, dermatitis atòpica o urticàries nervioses.
– Augment de la sensibilitat cutània.
– Pèrdua de lluminositat i to apagat.
– Aparició precoç d’arrugues o flaccidesa.
Tot això, sense oblidar la caiguda dels cabells, un símptoma molt comú en èpoques d’alta càrrega emocional.
Com reconèixer que la teva pell està estressada
La teva pell pot estar demanant ajuda si notes algun d’aquests signes:
– Brots d’acne on abans no tenies.
– Rojors o descamació, especialment en galtes o front.
– Picors, tibantor o sensació d’ardor, fins i tot amb els teus productes habituals.
– Rostre més grisenc o cansat, fins i tot si dorms.
– Pèrdua d’elasticitat o augment sobtat de línies d’expressió.
En aquest context, canviar de cosmètics no és suficient. La clau està a atendre també el teu interior.
Com combatre l’estrès en la pell des de dins
1- Alimentació rica en antioxidants
Incloure fruites i verdures de colors intensos (pastanagues, nabius, espinacs), fruita seca, peix blau i oli d’oliva verge extra ajuda a contrarestar l’estrès oxidatiu provocat pel cortisol. A més, aquests aliments enforteixen les defenses de la pell.
2- Dormir prou (i bé)
Durant el somni profund s’activa la regeneració cutània. Dormir poc o malament afavoreix la inflamació i l’envelliment. Per tant, convé crear rutines nocturnes sense pantalles, amb sopars lleugers i moments de calma.
3- Fer exercici moderat i constant
Caminar, nedar o fer ioga allibera endorfines que redueixen l’estrès i milloren l’oxigenació de la pell. Fins i tot 30 minuts al dia poden ser suficients per a notar canvis visibles.
4- Respirar, meditar, parar
El mindfulness, la respiració conscient o simplement estar uns minuts al dia en silenci pot ajudar-te més que qualsevol sèrum. Quan et calmes per dins, la teva pell ho nota per fora.
5- Prendre infusions adipògenes o suplements amb orientació mèdica
Ashwagandha, magnesi, triptòfan… Hi ha fórmules naturals que poden ajudar-te a equilibrar cos i ment. Consulta sempre amb un professional.
Cura tòpica: la rutina ideal per a pells sota estrès
Una pell sota estrès necessita fórmules calmants, antioxidants, regeneradores i suaus, que no afegeixin més càrrega al seu delicat equilibri. A més, convé reduir l’ús d’actius molt agressius i prioritzar els gestos que aportin confort.
Si estàs travessant una etapa complicada, la teva rutina cosmètica pot ajudar-te a calmar els efectes de l’estrès en la pell. L’ideal és optar per productes que reforcin la barrera cutània i retornin l’equilibri sense agredir.
