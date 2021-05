Estadística preveu creixements del PIB continuats fins el 2026, que arribaran a ser del 7% el 2022

El Departament d’Estadística ha fet públiques aquest dijous les previsions macroeconòmiques per al període 2021-2026. En tots els indicadors es preveuen creixements continuats en aquest període. Així, per al Producte Interior Brut (PIB), es preveu que en termes nominals creixi un 6% aquest 2021 i fins a un 7,1% l’any vinent. Per als anys següents, els creixements del PIB seran menys acusats: del 4,9% per al 2023, del 4,3% l’any següent, del 3% de cara el 2025 i del 2,9% per a l’últim any del període.

En termes reals, es creixements previstos són menors: del 5,3% enguany i del 5,7% per al 2022. Per als anys següents els percentatges de creixement són menors i es van reduint progressivament: 3,2% (2023), 2,5% (2024), 1,3% (2025) i 1,2% (2026).

El departament d’Estadística assenyala que les previsions relacionades amb el PIB parteixen de les premisses de que la relació estructural entre els creixement d’Andorra i el dels països de l’entorn es manté i de que les previsions de creixement tant per a França com per a Espanya, així com del conjunt de la zona euro són correctes.

El comportament del Valor Afegit Brut (VAB) és similar al del PIB, tant en termes nominals com reals. Així, per enguany es preveuen creixements del 5,6% nominal i del 5% real, percentatges de creixement que seran superiors per al 2022 (del 6,7% nominal i 5,3% real). Els creixements seran cada vegada menys importants al llarg del període: 4,7% (2023), 4,2% (2024), 3% (2025) i 2,9% (2026) en termes nominals; i en termes reals del 3,1% (2023), 2,4% (2024), 1,3% (2025) i 1,2% (2026).

Indicadors laborals

La massa salarial seguirà una línia similar. El màxim creixement -del 7%- es preveu per al 2022, un punt percentual per sobre del que es calcula que es registrarà aquest 2021. Després, els percentatges de creixement es van reduint gradualment, del 5% per al 2023 fins al 3,2% per al 2026.

El nombre d’assalariats experimentarà creixements molt menors: del 2,1% aquest 2021 i del 2,3% el 2022. Per al 2023 es preveu que el creixement del nombre d’assalariats sigui de l’1,5%, i de l’1,3% per al 2024. Per als dos darrers anys de la sèrie, la previsió és que el nombre d’assalariats creixi només un 0,8% i un 0,7%.

Comerç exterior

Pel que fa al comerç exterior, els creixements més importants es registraran aquest any, amb un 7,7% per a les importacions i un 16,7% per a les exportacions. De cara al 2023, les previsions apunten a un creixement del 4,1% de les importacions i del 13,4% de les exportacions. Les variacions aniran sent cada vegada menors, del 2,7% del 2023 a l’1,4% del 2026 pel que fa a les importacions i del 9,3% del 2023 al 5,9% del 2026 en el cas de les exportacions.

Preus de consum

L’Índex de preus de consum (IPC) oscil·larà entre l’1,1 i l’1,8% al llarg d’aquest quinquenni, registrant l’índex més baix aquest 2023 i el més elevat el 2026.

El departament d’Estadística recorda que degut a l’actual crisi sanitària de la Covid-19, les previsions depenen de diversos factors incerts com poden ser la durada dels bloquejos necessaris per a aturar la pandèmia; el distanciament social, que afectarà a la despesa; la capacitat dels treballadors per aconseguir feina, possiblement en diferents sectors que pot dificultar la recuperació de l’activitat un cop s’esvaeixi la pandèmia; i el ritme d’immunització i vacunació mundial.