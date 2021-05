El cost net per treballador era 27.449,28 euros de mitjana l’any 2019

En termes generals, dels sectors econòmics enquestats en l’Enquesta anual de costos laborals corresponent a l’any 2019, s’observa que del total d’ocupats, els no assalariats representen el 17% amb 6.366 i els assalariats el 83% amb 30.408, i que entre aquests assalariats hi ha 510 aprenents, la majoria al gran sector de “serveis”.

Respecte al nivell educatiu del conjunt d’assalariats s’observa que el 46% té els estudis mínims obligatoris, el 24% tenen una formació professional, el 12% té cursat estudis de batxillerat i el 18% estudis universitaris.

Pel que fa al grau d’antiguitat dels assalariats, del total dels sectors enquestats, el 41% fa menys de 3 anys que està a l’empresa, el 30% entre 3 i 9 anys i el 29% fa 10 anys o més. Els sectors on s’observa un grau d’estacionalitat més gran són “Hoteleria”, “Activitats administratives i serveis auxiliars”, “Activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment”, i “Altres serveis”.

Quant a l’edat dels assalariats s’observa que la majoria de treballadors estan concentrats, principalment, en tres franges d’edat, des dels 25 anys als 54 anys. Aquestes franges, es reparteixen de forma uniforme, entorn el 25% cadascuna. En franges superiors, a partir dels 55 anys, es detecta una reducció del nombre d’assalariats. Pel que fa als més joves, aquests representen un 9% i destaquen en els sectors de “Comerç a l’engròs i al detall, i reparació de vehicles de motor”, “Hoteleria” i “Activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment”.

Pel que fa a les hores pagades, el 95% correspon a les hores a temps complet dels assalariats, el 5% a les hores a temps parcial i el 2% a les hores dels aprenents. Quant a les hores pagades per tipologia s’observa que el 85,2% correspon a les hores normals, el 4,5% a les hores extres i el 10,3% a les hores pagades per festius.

Quant a la remuneració dels assalariats, la indústria té, l’any 2019, el major cost laboral amb 32.731 euros per assalariat de mitjana i l’agricultura el menor cost laboral amb 22.102 euros per assalariat. La mitjana de tots els sectors enquestats suposa un cost en la remuneració dels assalariats de 27.090 euros l’any per assalariat. Respecte als sous i salaris incloent la remuneració directa, primes i assignacions, els pagaments a plans d’estalvi, els pagaments per dies no treballats i els pagaments en espècies s’observa una mitjana de 23.070 euros per assalariat l’any.

De mitjana el global de cotitzacions socials obligatòries i voluntàries ascendeix als 4.020 euros per assalariat de mitjana a l’any. El cost laboral brut és de 27.467,76 euros per a l’any 2019. Si es resta les subvencions s’obté

un cost net de 27.449,28 euros per treballador. Pel que fa als costos laborals nets, les variacions entre els diferents sectors són notables, van oscil·lar entre els 16.577,67 euros per assalariat del sector “Activitats administratives i serveis auxiliars” i els 41.604,96 euros per assalariat del sector “Informació i comunicacions”.

La gran majoria dels assalariats no tenen representació ni convenis col·lectius en les seves relacions laborals.

Pel que fa a la rotació, creació i destrucció de llocs de treball, l’any 2019, les empreses han incorporat el 21% dels seus treballadors i han marxat el 19% d’assalariats, el que suposa un saldo positiu de creació de llocs de treball i una rotació del personal d’una cinquena part. D’aquests assalariats disminuïts a l’empresa, el 3% ha estat acomiadat per l’ocupador i la resta ha marxat voluntàriament (16%).

El 85% dels assalariats tenen un contracte de treball indefinit i un 15% tenen un contracte definit o de prova. El 8% dels assalariats han vist una modificació de les seves condicions de treball i la majoria d’aquests ha vist una millora salarial per a l’any 2019.