Estada de pretemporada de l’equip nacional d’esquí de muntanya a la Rabassa

El passat cap de setmana, l’equip nacional d’esquí de muntanya va dur a terme una estada de pretemporada amb l’objectiu de fer un treball conjunt. Les tres jornades de treball es van centrar en el treball físic tant en el gimnàs, com fent rollerski. Els tècnic d’esquí de muntanya de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM) van creure oportú fer coincidir, aquesta estada amb la Cursa Vertical dels Isards, cosa que també va permetre mesurar l’estat de forma dels integrants de l’equip.
Tot i ser un entrenament més, Marc Casanovas i Lea Anción van finalitzar en tercera posició en les seves respectives categories, mostra de l’estat de forma en què es troben i el treball que han portat a terme durant l’estiu.
Lea Anción, Oriol Olm, Marc Casanovas, Adrià Isal i Joan Lluch van ser els integrants de l’equip nacional que van participar amb els tècnics Guillem Campeny i Xavier Comas.
L’equip nacional va estar allotjat al REA, a la Rabassa, amb la següent planificació del treball:
Divendres:
Matí Rollerski amb canvis de ritme. Tarda: Gimnàs + recuperació al CTEO
Dissabte:
Matí: Vertical dels Isards Tarda: Rollerski suau
Diumenge:
Matí: Circuit d’esprints en herba
Tarda: Gimnàs + córrer per la muntanya amb pals
El seleccionador nacional, Xavier Capdevila analitzava aquesta segona estada dient que “aquests dos dies i mig han anat molt bé, per a fer un treball conjunt que ens anirà molt bé com a grup per una temporada que es presenta molt interessant”. Capdevila afegia que “no va poder participar ni el Max Palmitjavila ni l’Adrià Batumeu, però la resta van fer un treball molt seriós i curós que de ben segur, juntament amb el treball que fan cada un individualment, donarà els seus fruits”.