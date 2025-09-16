Vint-i-sis aspirants a agents de policia comencen les proves de selecció

Les persones que aspiren a formar part de la nova promoció d’agents de policia han començat, aquest dilluns, el procés de selecció per a cobrir vuit places, tres de nova creació i cinc més per a cobrir vacants corresponents a jubilacions i excedències sense reserva de plaça. S’hi han presentat un total de 26 candidats, dels quals 18 són homes i 8, dones.
Les primeres proves que han d’afrontar són les físiques, que han donat el tret de sortida amb el circuit de resistència, habilitat i força. Un primer test que ha tingut lloc a l’Estadi Comunal Joan Samarra Vila i que ha consistit, tal com ha explicat l’agent major del Grup de Formació, Bruno Modesto, en nou exercicis en un recorregut que combina els obstacles amb diverses voltes a l’estadi.
Els homes han d’aconseguir completar el circuit en menys de 13 minuts i mig i les dones, en menys de 16. Es tracta, ha apuntat Modesto, de proves que, al llarg dels anys, “s’han anat actualitzant i adaptant a l’evolució de la feina policial” amb barems que són “un estàndard en l’àmbit europeu per a una condició física que ha de ser mitjana-alta” per a poder desenvolupar la tasca policial. Una feina en què la vocació de servei públic és essencial, ha afegit l’agent major del Grup de Formació.
Dimecres al matí serà el torn de la prova de muntanya, un recorregut d’una distància d’aproximadament 1.500 metres amb un desnivell d’uns 200 des de l’alberg de la Comella fins a un punt situat al camí del Bosc Negre. A la tarda s’enfrontaran al test de resistència, una prova que consisteix a fer el màxim de voltes possibles a la pista d’atletisme de 400 metres en un temps que no superi els 12 minuts.
Candidats i candidates hauran de superar, a continuació, les proves professional i cultural, així com els exàmens d’idiomes, els tests psicotècnics i una entrevista final.
Entre els diversos requisits que han de complir les persones que es presenten a agent de policia destaquen ser major d’edat, tenir la nacionalitat andorrana, el títol de batxillerat o un diploma equivalent, disposar del diploma de català de nivell B2, estar lliure d’antecedents penals. Pel que fa al permís de conduir andorrà B2, continua sent un requisit d’obligat compliment, però es permet que els futurs agents se’l puguin treure durant el període de formació. Des d’aquesta darrera convocatòria, s’ha eliminat el requisit de l’alçada mínima, tant per a homes com per a dones.
Els aspirants que superin les proves d’accés, hauran de passar una formació inicial d’una durada màxima de nou mesos. Un cop hagin completat aquesta formació, seran nomenats, durant un any, agents de Policia en període de prova. Aquesta serà la 60a promoció.