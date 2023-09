Espot i Aragonès estrenyen els lligams entre ambdós territoris

Vídeo: Generalitat de Catalunya

El cap de Govern, Xavier Espot, i el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, han acordat crear quatre grups de treball temàtics amb l’objectiu d’intensificar les col·laboracions en diverses matèries, com són les infraestructures, la gestió dels residus, l’àmbit de la salut i de l’energia; i també la posada en marxa d’un grup de reflexió per a tractar altres temes d’interès transfronterer. Així ho han resolt després de la reunió de treball mantinguda aquesta tarda de dimarts al Palau de la Generalitat, a Barcelona.

En aquest sentit, Espot ha destacat que l’objectiu és “trobar solucions pràctiques i pragmàtiques a les qüestions d’àmbit transfronterer i proposar respostes concretes als problemes de la ciutadania”. Per la seva banda, Aragonès ha indicat que aquestes trobades permetran “treballar en àmbits d’interès comú i reforçar llaços, culturals, lingüístics i històrics” entre els dos territoris. El president de la Generalitat també ha donat ple suport al procés de negociació que du a terme el Govern per a assolir un Acord d’associació amb la Unió Europea.

Es tracta de la tercera reunió bilateral entre els dos mandataris, després de la represa el juny del 2021 de les trobades al més alt nivell i durant les quals Espot i Aragonès han mantingut de forma anual reunions per a abordar els temes d’interès comú, la darrera de les quals es va produir a Andorra el febrer del 2022.

Durant la reunió de treball, Andorra i Catalunya han manifestat la voluntat de renovar o rubricar en els propers mesos acords de col·laboració, com per exemple en l’àmbit de la formació professional. Les dues parts es comprometen a fomentar l’intercanvi i la mobilitat dels alumnats respectius per a fer estades formatives en empreses, i facilitar l’intercanvi de continguts i experiències i promoure accions formatives conjuntes per al professorat de formació professional. Altres acords en què es treballa giren a l’entorn de la col·laboració en matèria de prevenció i extinció d’incendis i en l’intercanvi d’infraestructures esportives per al foment de l’esport d’alt nivell.

Espot i Aragonès han coincidit en la importància de la cooperació transfronterera per a avançar en matèries d’interès comú. En aquest sentit, han destacat el bon funcionament dels convenis de col·laboració signats els darrers mesos sobre fauna i meteorologia, i s’han compromès a seguir fomentant la llengua catalana i cooperar a través de la Fundació Ramon Llull.

El cap de Govern i el president de la Generalitat han fixat la propera trobada d’alt nivell que se celebrarà a Andorra durant el 2024 i han refermat la voluntat de donar un impuls a les reunions sectorials periòdiques.

La delegació andorrana desplaçada avui dimarts a la Generalitat i encapçalada pel cap de Govern, Xavier Espot, l’han completat la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor; l’ambaixador a Espanya, Vicenç Mateu; la cap de gabinet del cap de Govern, Sílvia Calvó; la consellera diplomàtica del cap de Govern, Maria Ubach; i el director d’Afers Bilaterals i Consulars, Andreu Jordi.

Per part del Govern català, acompanyaven el president Pere Aragonès, la consellera catalana d’Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret; la delegada del Govern de la Generalitat de Catalunya a Andorra, Anna Vives; la cap de Gabinet del president de la Generalitat de Catalunya, Helena Ricomà; i el cap de Gabinet de la consellera d’Acció Exterior i Unió Europea, Ignasi Subirà.