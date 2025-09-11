Espècies en perill d’extinció: Coure de mollera

Més de 32.000 espècies, incloent-hi vegetals, estan en perill d’extinció i algunes les trobaràs a faltar. El titular sembla graciós, però no ho és. Més de cinc mil espècies d’animals es troben amenaçades actualment. Quins animals estan en perill d’extinció a Europa? Espècies invasores de manera accidental o intencionada alteren la cadena tròfica. Podria ser l’espècie humana la propera a extingir?
La coure de mollera és una papallona amb marcat dimorfisme sexual: mascles amb l’anvers de les ales de color coure vermellós amb iridescències, i femelles en què el color coure vermellós se substitueix en gran part per marró, especialment a les ales posteriors. El color gris del revers de les ales i els punts negres, visiblement envoltats de blanc, la diferencien d’altres espècies del gènere similars. És una espècie catalogada de vulnerable.
Hàbitat:
- Prats alpins i subalpins molt humits, prats dalladors, herbassars i molleres. No s’ha comprovat a Catalunya, però en d’altres zones les erugues s’alimenten de l’agrella (Rumex acetosa). Viu al Pirineu entre els 1.000 i 2.000 metres. Les poblacions sempre són molt petites en hàbitats molt reduïts.
Distribució:
- A Catalunya es distribueix únicament pel Pirineu. També pot ser observada al Principat d’Andorra. És una espècie paleàrtica. Viu al nord de la península Ibèrica en zones molt humides d’alta muntanya.
Informació extreta de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.