Espanya anuncia un confinament perimetral a les comunitats autònomes per Nadal i prohibirà fer turisme

El govern espanyol ha anunciat aquest dimecres a la tarda que aplicarà un confinament perimetral a les comunitats autònomes del 23 de desembre al 6 de gener i només permetrà els desplaçaments per a trobades familiars.

Per tant, en una línia similar al que ha anunciat França, no acceptarà que es viatgi per fer turisme. Un fet que podria restringir encara més l’arribada de turistes aquest Nadal. La Generalitat, però, s’ha desmarcat d’aquestes mesures i ha insistit que mantindrà el seu pla de desescalada.

Aquest dimecres al matí, el govern de França ha anunciat que els francesos que vagin a esquiar a l’estranger durant les festes de Nadal hauran de passar 7 dies de quarantena i sotmetre’s a un test de coronavirus quan tornin. També que es faran controls de seguretat aleatoris a les fronteres. Unes mesures que volen evitar l’èxode de persones durant el període nadalenc.

Castex també ha confirmat que els remuntadors de les estacions d’esquí franceses estaran tancats, com a mínim, fins al 20 de gener. Així, mentre França, Itàlia i Alemanya estan alineats perquè les estacions no obrin aquest Nadal i evitar que la gent s’hi desplaci, Suïssa i Espanya són més partidaris d’obrir. De fet, França ha demanat particularment a Espanya que no obri.

De moment també aquest dimecres les estacions d’esquí catalanes han acordat obrir el 9 de desembre, un cop acabat el pont de la Puríssima, per evitar aglomeracions. Això sí, sempre que el Procicat aprovi el canvi de tram dilluns i hi hagi prou neu.

Andorra no es pronuncia

Mentrestant, l’executiu que encapçala Xavier Espot ha evitat pronunciar-se de manera clara, a l’espera de tenir una decisió presa. El ministre portaveu Eric Jover s’ha limitat a dir en la roda de premsa posterior al consell de ministres que “els contactes són molt intensos amb els països veïns i el sector de la neu per valorar quina és la millor decisió”

Jover ha demanat paciència per acabar de prendre la millor decisió per a Andorra.