El PS destapa que el cost del Poblet de Nadal supera els 500.000 euros

El cost del Poblet de Nadal supera els 500.000 euros, segons ha destapat el conseller del Partit Socialdemòcrata + Independents al Comú d’Andorra la Vella, Sergi González. Així, mentre la cònsol major va dir que el cost era de 300.000 euros, la xifra real la supera en uns 200.000 euros. Als 500.000 euros s’hi arriba sumant totes les partides relacionades aprovades en les diferents juntes de Govern del Comú, tal i com ha presentat González.

“Sap greu dir-ho, que els consellers de la minoria estem investigant els costos”, una feina que es fa perquè, malgrat que s’ha demanat en les poques comissions que s’han fet i mitjançant comunicacions directes per correu electrònic o en reunions amb els cònsols, no s’ha obtingut resposta sobre el cost total del Poblet de Nadal, ha explicat González. En aquest punt, el conseller socialdemòcrata al Comú d’Andorra la Vella ha manifestat que la investigació respon “el neguit dels ciutadans”, que volen saber quants i en què es gasten els diners públics.

En aquest sentit, tant González com el secretari d’organització del Partit Socialdemòcrata, Pere Baró, han coincidit en assenyalar que “aquest any no toca” fer el Poblet de Nadal com s’ha fet fins ara, vist que és un any complicat i difícil, i els diners que s’hi ha gastat es podien haver destinat a ajudes a la població que està passant més dificultats. En aquest sentit, des del PS consideren que s’hauria d’haver adaptat el format del Poblet de Nadal, enfocant-lo més a la gent del país i optimitzant-ne els costos.

Més enllà dels costos associats al Poblet de Nadal, Baró ha manifestat la sorpresa pel fet que s’hagi autoritzat la seva organització vist que des del Govern s’està demanant dia a dia a la ciutadania de fer “un esforç a nivell personal per evitar les interaccions socials” amb l’objectiu de reduir els contagis, a la vegada que “s’ha arribat a criminalitzar” els bars i restaurants com a focus d’infecció. Així, el Comú d’Andorra la Vella “fa el Poblet de Nadal com si no hagués passat res i on vam demostrar el cap de setmana passat que les mesures no són suficients”, ha valorat el secretari d’organització del PS, ja que tant en la inauguració com en la rua de dissabte es van veure aglomeracions i gent sense mascareta, com és el cas dels actors dels espectacles. En aquest sentit, Baró ha assenyalat que “preocupa aquesta falta de coherència i la manca de sensibilitat envers els restauradors”.

En aquesta mateixa línia, el conseller de la minoria al Comú d’Andorra la Vella ha valorat que “ara toca fer les coses amb seny i tenir una planificació”. “És moment de fer reflexió i pensar en les Nadals que vindran”, ha explicat, afegint que “la il·lusió” de tothom, i especialment dels més afectats per la pandèmia de la Covid-19, és superar la crisis que ha generat.