Escenari incert i mala maror entre l’ATVA i Transports

El gerent de l’ATVA, Iago Andreu-Sotelo (CEA)

La Junta Directiva de l’Associació de Transports Públics de Viatgers d’Andorra (ATVA) ha demanat formalment al Departament de Transports del Govern que reconsideri l’autorització provisional que ha atorgat a les empreses Hife i Autocars Andorra 2011 per a les línies internacionals que uneixen el Principat amb la Seu d’Urgell i amb Lleida.

L’ATVA considera que aquesta autorització no és ni la via més regular ni la més òptima per a cobrir els serveis que ha deixat de prestar el Grup Montmantell com a conseqüència de la presentació de la seva fallida.

En primer lloc perquè considera que s’han concedit unes autoritzacions en unes condicions i uns terminis que res tenen a veure amb les autoritzacions concedides habitualment, el termini de resolució de les quals acostuma a ser força més llarg.

En segon lloc perquè s’han autoritzat aquestes companyies sense comptar -com a mínim en un primer moment- amb l’autorització per part d’Espanya, que és l’altre Estat pel territori del qual discorren les línies.

En tercer lloc perquè per la via de la provisionalitat s’està corrent el risc de consolidar una situació de fet.

I, finalment, perquè la discrecionalitat amb la qual s’han concedit tradicionalment les autoritzacions de línies internacionals -amb l’argument de protegir el mercat andorrà i de garantir la qualitat del servei- s’està aplicant en aquest cas amb una arbitrarietat manifesta.

En aquest sentit, el gerent de l’ATVA i director de la Confederació Empresarial Andorrana, Iago Andreu-Sotelo ha remarcat en una roda de premsa aquest matí de dijous que “la discrecionalitat que el Govern té per a autoritzar línies internacionals no s’ha de confondre amb arbitrarietat” i que els criteris d’adjudicació “haurien de ser públics, objectius i transparents”.

En aquest cas, l’ATVA considera que l’autorització a Hife i Autocars Andorra 2011 és “manifestament irregular perquè -com a mínim durant els primers dies- no compta amb l’autorització per part espanyola i perquè 48 hores és un temps del tot insuficient per a complir amb els diferents tràmits previstos a Espanya i Andorra”.

El passat 4 de maig, l’ATVA ja va comentar al Departament de Transports que la solució normal i òptima hagués estat la d’ampliar el servei que presten les companyies ja autoritzades en aquestes dues línies.

Tal i com ha comentat Andreu-Sotelo, “en el cas de la Seu hi ha una segona companyia que opera la línia i que el passat divendres va manifestar per escrit -a demanda del govern- la seva capacitat de fer-se càrrec del servei que ha deixat de prestar Montmantell, i afegeix- en el cas de la línia de Lleida, la incongruència de la decisió adoptada és encara més flagrant, perquè hi ha dues companyies més que presten aquest servei.”

L’associació considera que la setmana passada, davant la urgència de la situació, es podria haver arribat a entendre una decisió precipitada com la d’autoritzar per la via d’urgència i de manera provisional les dues companyies esmentades, però en la data actual, després d’haver analitzat totes les opcions, després d’haver escoltat la resta d’empreses autoritzades que presten aquests serveis i després d’haver escoltat el

parer de l’Associació, “l’única sortida raonable seria la de revocar les autoritzacions provisionals atorgades i cobrir la situació de provisionalitat ampliant les autoritzacions vigents”.

Per tots aquests motius, l’ATVA considera que la situació actual és anormal i irregular i, per tant, reitera la petició perquè es reconsideri la decisió adoptada pel Departament de Transports. En cas contrari, tant l’Associació com les empreses que en formen part es reserven el dret a adoptar totes les mesures i emprendre totes les accions que considerin convenients.