Escaldes-Engordany crea tres càpsules audiovisuals per mostrar l’art dels carrers de la parròquia

“L’art no només es troba dins dels museus. Només cal alçar la vista i observar l’entorn. Els carrers són plens d’obres d’art que ens esperen per explicar-nos històries i oferir-nos una agradable experiència estètica”, argumenta el Comú d’Escaldes-Engordany per presentar la iniciativa per la qual s’han creat tres càpsules audiovisuals que s’aniran presentant.

Escaldes-Engordany disposa d’un ampli patrimoni artístic a la via pública i en les càpsules es presentaran un total de 14 obres d’art que es poden trobar als carrers de la parròquia.

La primera càpsula s’ha estrenat aquest divendres i porta per títol L’antic centre de la parròquia. El proper divendres 29 de maig s’estrenarà L’artèria principal, i finalment el següent divendres, 5 de juny, es podrà descobrir la càpsula Al tomb de l’aigua.

Trobareu les càpsules a la web www.e-e.ad o bé a l’instagram @eecultura.