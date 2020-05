En els darrers 8 dies només s’ha diagnosticat un nou contagi de coronavirus

El cap de Govern, Xavier Espot, ha assegurat que “ens hem de congratular” que en els darrers 8 dies només s’ha registrat un nou cas de contagi per coronavirus -fora dels diagnòstics que puguin derivar del cribratge massiu amb test d’anticossos. Ho ha dit després d’informar que els casos acumulats des de l’inici de la pandèmia es mantenen en 762, que tampoc s’han produït defuncions des del passat divendres i que les acumulades es mantenen en 51, i que els casos de recuperats o curats continuen augmentant dia a dia -6 persones han rebut l’alta en les últimes 24 hores i són 652 persones en total les que han superat la malaltia.

D’aquesta manera, són 59 els pacients que tenen la infecció de Covid-19 en actiu, tres d’ells es troben ingressats a l’hospital on un es troba a la unitat de cures intensives. Al Centre sociosanitari el Cedre hi ha 7 pacients, 4 provinents d’altres residències i un esperant rebre els dos resultats de PCR negatius per rebre l’alta.

Espot també ha informat que ja s’han sotmès a la segona volta del cribratge amb tests serològics 39.338 persones, el que són xifres similars a les que es registraven a la primera tanda.