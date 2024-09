Escacs: El masculí s’imposa a Guam i el femení cau davant Alemanya a l’Olimpíada de Budapest

Els equips femení i masculí d’escacs a l’Olimpíada de Budapest (FEVA)

L’equip masculí andorrà s’enfrontava a Guam en l’arrancada de la 45a Olimpíada d’escacs que se celebra a Budapest, a Hongria, amb l’objectiu de fer valer l’etiqueta de favorit en aquest matx. El primer en guanyar per al Principat ha estat Josep Maria Ribera en el quart tauler, una victòria còmoda on s’ha imposat amb un ràpid atac. Poc després, l’ha acompanyat Jordi Fluvià en el primer tauler, guanyant material amb un cop tàctic poc després de sortir de l’obertura.

La següent victòria ha estat per a Serni Ribera en el tercer tauler. Després d’igualar i aconseguir desenvolupar les peces, s’ha imposat tàcticament.

Finalment, Oscar de la Riva, en el segon tauler, ha posat el 4-0 definitiu al marcador. En la seva partida ha tingut avantatge tota l’estona, tot i així el seu rival ha plantejat una llarga defensa, que no ha estat suficient per a evitar la derrota.

Bona jornada per a l’equip andorrà que ha superat el tràmit de la primera ronda sense patir cap sorpresa.





Derrota del conjunt femení contra Alemanya

L’equip femení andorrà ha tingut un emparellament complicat en la primera ronda de l’Olimpíada de Budapest enfrontant-se a una de les 10 millors seleccions femenines, Alemanya.

En el primer tauler Andrea Henderson ha jugat un esquema interessant per a intentar sorprendre a la seva rival, arribant una posició amb igualtat de material, però on l’avantatge d’espai rival ha estat suficient per a imposar-se.

Ariadna de la Riva s’ha quedat amb una posició molt prometedora en el segon tauler; amb un avantatge estratègic que prometia una partida amb iniciativa. Per desgracia, un error posicional ha capgirat la situació, fent que la seva rival s’imposés poc a poc.

En els taulers restants, les germanes Muratet han fet el seu debut olímpic. La Júlia en el tercer tauler ha jugat un esquema molt atrevit, amb una partida de doble fil amb opcions pels dos colors. Finalment, la seva rival ha aconseguit simplificar la posició per entrar en un final guanyador.

En el darrer tauler, Alexandra Muratet ha jugat amb iniciativa l’obertura. No obstant, una simplificació rival l’ha deixat amb un desavantatge posicional que la seva rival ha explotat fins imposar-se.

Tot i el clar resultat, 4-0, les partides han estat més disputades del que podria haver semblat per la diferència d’ELO. L’equip ha deixat molt bones sensacions, amb ganes de puntuar en la següent ronda.