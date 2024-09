Anna Vives seguirà al davant de la delegació tot i el canvi a la Generalitat

Anna Vives, delegada del Govern de la Generalitat a Andorra [Foto: Govern de Catalunya]

El canvi de Govern de la Generalitat de Catalunya, encapçalat pel socialista Salvador Illa com a nou president, no provocarà alteracions en les delegacions com la d’Andorra. Així ho publicava aquest dimecres el mitjà AndorraDifusió. Aquesta informació l’ha confirmat l’actual delegada de la Generalitat al Principat, Anna Vives.

Vives ha argumentat que aquest tipus de càrrec s’aconsegueix a través de concurs públic, que permet consolidar la plaça durant quatre anys. La delegada ha afegit que aquesta figura és institucional i no política, fet que n’assegura la permanència.