Es reactiven els espais comunals per a la gent gran amb protocols de seguretat específics

Una trentena de padrins de la parròquia d’Andorra la Vella comencen aquest dilluns a cultivar els horts situats a la Margineda, un projecte liderat per la Fundació Julià Reig que es duu a terme en unes parcel·les propietat de Xavier Cardelús. L’inici de la temporada s’ha retardat a causa de l’aturada per l’emergència sanitària de la COVID-19 durant la qual un dels grups de risc principals ha estat precisament el de la gent gran. El primer dia de treball als horts ha comptat amb la visita de la cònsol major, Conxita Marsol, acompanyada de la consellera de Social, Meritxell Pujol.

En tractar-se d’una activitat a l’aire lliure, el cultiu dels horts és el primer dels serveis per a la gent gran que es reactiva, un cop s’ha obtingut el vistiplau del ministeri de Salut. Al llarg de la setmana començaran a prestar-se els serveis habituals a les cases pairals, al menjador per a la gent gran de l’Hostal Calones i al camp de petanca de la Plaça del Poble. En tots els casos, amb uns protocols de seguretat específics validats per les autoritats sanitàries.

Els horts compten amb dispensadors automàtics de gel per les mans i material per desinfectar les eines de treball, i tothom qui hi accedeixi ha de dur mascareta i guants. Amb l’objectiu que es garanteixi el distanciament social, s’ha establert un sistema de torns de treball setmanals rotatoris de tal manera que no coincideixin alhora els responsables de parcel·les contigües (la meitat dels usuaris poden treballar l’hort al matí durant una setmana, mentre que la resta ho pot fer a la tarda).

La cònsol major s’ha trobat amb els usuaris que participaven d’una reunió informativa per recordar els protocols de seguretat establerts i ha constatat que tots ells tenien moltes ganes de començar a cultivar, si bé són conscients que no serà una temporada gaire productiva perquè s’ha iniciat tard. L’important és, segons Conxita Marsol, fomentar l’activitat física a l’aire lliure i el retrobament amb els companys.

Els horts de la Margineda han estrenat avui un ‘hotel d’insectes’, un projecte solidari elaborat pels usuaris de l’Aula Taller d’Andorra. Es tracta d’una caseta de fusta que afavoreix de manera ecològica la presència d’insectes beneficiosos que acaben amb els depredadors i plagues del conreus.

Reobertura de la resta de serveis per a la gent gran passat Sant Joan

Dijous 25 està previst que reobrin les cases pairals, el camp de petanca i el menjador per a la gent gran situat a l’Hostal Calones. En tots els casos, es reactivaran els serveis seguint els protocols definits i que han estat validats per les autoritats sanitàries. A les cases pairals, es controlarà l’aforament, es tindrà una cura especial de les mesures higièniques, amb la desinfecció del material d’ús comunitari com les peces dels jocs de taula. El menjador de l’Hostal Calones, de la seva banda, distribuirà els usuaris en dos torns d’un màxim de trenta persones i se separaran els espais amb mampares. En tots els casos, l’objectiu és restablir la normalitat dels serveis tot potenciant les mesures higièniques i de distanciament social.