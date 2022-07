Es reactiva la campanya “També és cosa teva. L’Alt Urgell, lliure de violències masclistes”

L’any 2019 va arrencar la campanya “També és cosa meva. L’Alt Urgell, lliure de violències masclistes”, promoguda pel SIAD (Servei d’informació i atenció a les dones), el SAI (Servei d’atenció integral a persones LGTBI), l’Oficina Jove de l’Alt Urgell (OJAU) i el SIE (Servei d’intervenció especialitzada en violències masclistes de l’Alt Pirineu i Aran), i que va comptar amb l’assessorament d’entitats, col·lectius i persones clau com ara l’Agència Catalana de Joventut, la Fundació AntiSida de Lleida, l’Associació Colors de Ponent, Noctámbulas i Montse Pineda .

Seguint la iniciativa de campanyes anteriors al voltant de la lluita contra les violències masclistes, aquest any 2022 es posa el focus en la necessària implicació i participació de tota la ciutadania. “També es cosa meva” pretén fer una crida a tothom per tal de sentir-se partícip del canvi que s’ha de promoure i sostenir com a societat i comunitat urgellenca fins a aconseguir relacions entre les persones que estiguin lliures de discriminacions i violències masclistes, segons exposen els promotors de la iniciativa.

Per a arribar als 19 municipis alturgellencs, la campanya d’enguany, reactivada pel SIAD i l’OJAU, compta amb La Pluja, empresa especialitzada en coeducació i món rural, per a l’elaboració d’una guia de dinamització comunitària per a reprendre la campanya “També és cosa meva. L’Alt Urgell, lliure de violències masclistes”, acció finançada pel Pacto de Estado contra la violencia de género.

Una part de la campanya contempla la distribució de material de sensibilització als municipis, amb el lema “També és cosa meva” (que interpel·la a totes les persones) “Alt Urgell lliure de violències masclistes” (i a tot el territori). Aquest any s’ha volgut modificar el disseny inicial i els personatges, que en campanyes anteriors apareixien en grups separats, estan vinculats al voltant d’una figura circular i el lema està en el centre.

Per tal de fer una valoració de l’impacte real de la campanya, la guia presenta la fitxa de camp per a recopilar i treballar la informació de cada entitat que aporti dades.

Seguint les directrius de la Guia per als Fons del “Pacte d’Estat contra la violència de gènere”. Per als ens locals i comarcals, elaborada pel Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya i de les directrius de les accions finançades pel Pacto de estado contra la Violencia de Género, es vol contribuir a través de la dinamització de la campanya a sensibilitzar la societat i prevenir les violències masclistes, millorar la resposta institucional en contra de les violències masclistes a través de la coordinació i el treball en xarxa per tal de millorar l’assistència, el suport i protecció que s’ofereix a les dones que pateixen violència masclista.