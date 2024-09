Èric Ebri guanya el gegant NC d’Antillanca i millora punts FIS

Éric Ebri en el més alt del podi en guanyar el gegant (FAE)

Els esquiadors andorrans Èric Ebri, Marc Fernández i Martí Llort es troben a Antillanca (Xile) competint a les curses Nacionals. Ebri va guanyar la primera de les carreres, un gegant NC amb què, a més, va millorar punts FIS amb 46.08. Fins el moment, Ebri tenia 58.40 punts FIS en gegant que rebaixarà gràcies als 46.08 d’ahir diumenge a l’estrena a les curses d’Antillanca i als 41.34 que en va fer al juliol al gegant FIS d’El Colorado.

L’andorrà va guanyar la cursa amb unes condicions bastant complicades. Primer la cursa es va haver d’ajornar una hora i després la neu estava molt tova. Amb tot, els andorrans es van saber adaptar. A la primera mànega, Ebri i Marc Fernández van situar-se primer i segon, respectivament. Finalment, Ebri es va imposar amb un crono de 1.44.59, amb el segon classificat, l’ucraïnès Roman Tsybelenko amb +0.22, i l’argentí Inaki Garcia amb +0.94.

Per la seva part, Fernández va ser 8è amb +2.00, mentre que no va poder finalitzar la primera mànega Martí Llort, tot i que la seva primera part del traçat estava sent molt bona. A Antillanca, avui dilluns, al vespre (hora andorrana), es disputa un supergegant i demà dimarts l’eslàlom.