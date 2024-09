Torna una nova edició de ‘Canya als museus’ per a dinamitzar els equipaments museístics del Govern

Cartell de la nova edició de “Canya als museus” (SFGA)

L’Àrea de Museus i Monuments del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports presenta les activitats associades a la iniciativa ‘Canya als museus’ i que se celebraran als equipaments gestionats pel Govern entre el setembre de 2024 i el febrer de 2025. La programació està formada per activitats variades en temàtica i format amb l’objectiu d’interpel·lar un públic molt ampli, així com oferir experiències basades en l’aprenentatge, la reflexió i el gaudi. ‘Canya als museus’ també té com a objectiu establir un marc per a l’intercanvi de coneixements entre els assistents, els professionals que encapçalen les activitats i les col·leccions dels museus.

Del conjunt d’activitats d’aquesta temporada destaquen el cicle de concerts organitzats en col·laboració amb l’ONCA i que combinen la música clàssica i l’espai arquitectònic romànic; les visites nocturnes de les pintures de Sant Esteve d’Andorra la Vella; els tallers per a infants i famílies, i la presentació de “El mal donat” a Casa Rull i la xerrada de Jorge Cebrián sobre Boris I a Casa Areny-Plandolit.

Per a participar a les activitats cal reservar al telèfon +376 836 908/ 839 760 o a l’adreça electrònica reservesmuseus@govern.ad. Així mateix, les activitats són gratuïtes per a posseïdors del Carnet Jove.





Consultar la programació completa de la nova edició de ‘Canya als museus’:

-Visita nocturna a les pintures murals de Sant Esteve d’Andorra la Vella. Dijous 19 de setembre, a les 20 h, a l’Espai Columba. Activitat gratuïta.

-Concert de Clara Vila i Cesc Joval, amb visita prèvia a l’església. Dissabte 21 de setembre, a les 11.30 h, visita guiada, i a les 12 h, concert, a Sant Romà de les Bons. Activitat gratuïta. En col·laboració amb l’ONCA.

-Concert de Mireia Planes i Olga Palou, amb visita prèvia a l’església. Diumenge 29 de setembre, a les 11.30 h, visita guiada, i a les 12 h, concert, a Sant Martí de la Cortinada. Activitat gratuïta. En col·laboració amb l’ONCA.

-Taller per a famílies “Fes el teu cotxe reciclat”. Dissabte 5 d’octubre, a les 12 h, al Museu Nacional de l’Automòbil, preu: 6 € i gratuït per a infants menors de 10 anys. Per a infants de més de 6 anys amb acompanyant.

-Concert de Duet Daura, amb visita prèvia a les pintures de Sant Esteve d’Andorra la Vella (Espai Columba). Dissabte 12 d’octubre, a les 11.30 h, visita guiada a les pintures de Sant Esteve d’Andorra la Vella (Espai Columba), i a les 12 h, concert. Activitat gratuïta. En col·laboració amb l’ONCA.

-Concert de Jonaina Salvador i David Sanz, amb visita prèvia a l’església. Diumenge 13 d’octubre, a les 11.30 h, visita guiada, i a les 12 h, concert, a Sant Joan de Caselles. Activitat gratuïta. En col·laboració amb l’ONCA.

-Concert d’Anna Garcia i Sílvia Garcia, amb visita prèvia a l’església. Diumenge 20 d’octubre, a les 11.30 h, visita guiada, i a les 12 h, concert, a Sant Climent de Pal. Activitat gratuïta. En col·laboració amb l’ONCA.

-Presentació i projecció de la pel·lícula “El mal donat”, amb Alfons Casal. Dissabte 26 d’octubre, a les 20 h, al Museu Casa Rull. Activitat gratuïta.

-Concert d’Esther Sánchez i Elisa Sala amb visita prèvia a l’església. Dissabte 2 de novembre, a les 11.30 h, visita guiada, i a les 12 h, concert, a Sant Martí de la Cortinada. Activitat gratuïta. En col·laboració amb l’ONCA.

-Concert de Halldor Mar en acústic. Dissabte 9 de novembre, a les 20 h, a la Farga Rossell. Activitat gratuïta.

-Visita guiada a les pintures de Sant Esteve d’Andorra la Vella. Dissabte 23 de novembre, a les 12 i a les 16 h, a l’Espai Columba. Activitat gratuïta.

-Concert de Paula González de Alaiza, solo, amb visita prèvia a l’església. Dissabte 7 de desembre, a les 11.30 h, visita guiada, i a les 12 h, concert, a Sant Serni de Nagol. Activitat gratuïta. En col·laboració amb l’ONCA.

-Taller de decoració de Nadal amb material reciclat, a càrrec de Mar Garcia Olmo. Dissabte 14 de desembre, a les 12 i a les 16 h, al Museu Casa d’Areny-Plandolit, preu: 6€ i gratuït per a infants menors de 10 anys. Per a infants de més de 6 anys amb acompanyant.

-Descobreix la Casa de la Vall. Dissabte 28 de desembre. Activitats gratuïtes.

-“El misteri de les set claus”, joc d’escapada, a les 16 h, per a infants a partir d’11 anys amb acompanyant. Aforament: 8 persones.

-Visita guiada a Casa de la Vall, a les 18 h – Aforament: 25 persones.

-Portes obertes a Casa de la Vall, de les 18 a les 20 h – Sense aforament.

-Taller per a infants “Mímica i pictionari. Reinterpretant les pintures de Sant Esteve d’Andorra la Vella”. Divendres 3 de gener, a les 12 h, a l’Espai Columba, preu: 6€ i gratuït per a infants menors de 10 anys. Per a infants de més de 6 anys amb acompanyant.

“Sota les faldilles de la història. De la cotilla a la lluita per la llibertat en l’evolució de la roba interior femenina europea”, a càrrec d’Anna Mangot. Dijous 23 de gener, a les 19 h, al Museu Casa Rull. Activitat gratuïta.

-Concert “Els papers de Maria Rosa Areny-Jordana”, a càrrec de David Sanz. Dissabte 1 de febrer, a les 20 h, al Museu Casa d’Areny-Plandolit. Activitat gratuïta.

-“La sorprenent història real de Boris a Andorra”, a càrrec de Jorge Cebrián. Dijous 13 de febrer, a les 19 h, al Museu Casa d’Areny-Plandolit. Activitat gratuïta.