ERC exigeix al Senat solucions a la manca d’examinadors del permís de conduir a l’Alt Pirineu i el PP tomba la moció

Sara Bailac, portaveu d’Esquerra Republicana-EH Bildu al Senat (Foto: ERC)

La portaveu del grup d’Esquerra Republicana de Catalunya–EH Bildu al Senat, Sara Bailac, ha portat a debat a la Comissió de Despoblació i Repte Demogràfic una moció que insta al Govern de l’Estat a incrementar, en un termini de tres mesos, el nombre d’examinadors del permís de conduir a l’Alt Pirineu, davant la impossibilitat de Prefectura provincial de trànsit de respondre adequadament a aquesta necessitat social, que considera “urgent i prioritària”. Bailac ha afirmat que “l’escassetat d’examinadors té un impacte directe i considerable en el desafiament del despoblament”.

La senadora ha demanat al Govern espanyol que garanteixi “un servei d’examinació eficient i accessible” a l’Alt Pirineu, per tal de promoure el “desenvolupament socioeconòmic del territori”. Bailac ha explicat que “la capacitat d’obtenir un permís de conduir és fonamental en àrees rurals i/o de muntanya, on el transport públic és sovint limitat o inexistent”, i ha denunciat que “sense aquesta possibilitat els residents, especialment els joves, es troben en una situació de desavantatge significatiu, i els impulsa a traslladar-se a àrees urbanes”. La portaveu d’ERC al Senat ha denunciat que hi ha unes “550 persones esperant per a fer l’examen pràctic de conducció a la Pobla de Segur i a la Seu d’Urgell”.

En relació amb la votació, Bailac ha lamentat que la moció no hagi prosperat a causa dels vots en contra del Partit Popular (PP), a qui ha demanat que especifiqui “per què s’oposa a donar una solució per a les ciutadanes i ciutadans del Pirineu que veuen en aquesta reclamació un element clau per al desenvolupament sostenible i la revitalització demogràfica”. Així mateix, la senadora republicana ha recordat que sota la gestió del PP “aquest problema també existia i no es va resoldre”.





Mesura aprovada l’any 2015

La ciutadania pirinenca porta esperant aquesta mesura des de l’any 2015, any que la Direcció General de Trànsit (DGT) es va comprometre a incrementar les plantilles de personal examinador per a atendre l’excés de demanda. També ha volgut assenyalar que el Pla de Xoc que la mateixa DGT va impulsar l’any 2023 “s’ha demostrat limitada en el seu abast i efectivitat”.

La moció rebutjada també reclamava, en el termini de tres mesos, acordar amb el Servei Català de Trànsit del Departament d’Interior de la Generalitat la delegació de la gestió del personal examinador, així com el traspàs a la Generalitat de les funcions per a exercir la competència del personal examinador del permís de conducció i per a la realització dels exàmens.





Proposició no de llei al Congrés dels Diputats

Per la seva banda el grup d’ERC al Congrés, a instàncies de la diputada Inés Granollers, també ha presentat una proposició no de Llei en la qual es demana la transferència de les competències per a la realització dels exàmens i l’expedició del permís de conduir per part de la DGT al Servei Català de Trànsit, inclòs el personal i el pressupost. Granollers ha argumentat que “existeixen dos grans motius que han impulsat la presentació d’aquesta iniciativa: la falta de garantia de poder realitzar el procés d’obtenció del permís de conducció en català i el col·lapse en les llistes d’espera per a examinar-se”.