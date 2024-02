L’Escola Agrària del Pirineu forma nous jutges i qualificadors de concursos de bestiar boví

Formació de nous jutges i qualificadors de concursos de bestiar boví, a Bellestar (RàdioSeu)

L’Escola Agrària del Pirineu, a Bellestar (Alt Urgell), ha encetat aquesta setmana un curs per a nous jutges i qualificadors de bestiar boví. La formació compta amb una vintena de participants, que a grans trets són joves d’arreu del Pirineu català, de les comarques on hi ha presència de la raça de vaca Bruna. Tot i això, la nova proposta ha rebut prop d’una cinquantena d’inscrits i, per això, aquesta primavera ja es faran noves sessions en un segon torn.

Un dels motius de l’organització d’aquest curs és el fet que darrerament la Federació de Raça Bruna dels Pirineus (Februpi) havia constatat que actualment només hi ha cinc persones qualificades per a fer de jurat dels seus concursos, que se celebren a la tardor i que inclouen no només el certamen nacional sinó també els comarcals, com el que se sol fer a la Seu per als criadors de l’Alt Urgell. Amb aquesta activitat i amb l’èxit d’inscripció que ha tingut, confien que es garantirà de sobres el futur d’aquestes competicions, almenys pel que fa a la disponibilitat de jutges.

Núria Duró, directora de l’EAP, ha explicat que l’activitat s’emmarca en l’àmplia oferta de formació continuada que organitzen actualment, adreçada principalment a professionals en actiu de l’agricultura, la ramaderia i el sector forestal, i que s’afegeix als cicles formatius habituals que imparteixen al llarg de l’any. En aquest cas, és una de les col·laboracions que duen a terme amb la Februpi. Duró destaca que hi prenen part ramaders de quasi tot el Pirineu català: hi són representants l’Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Ripollès i la Garrotxa, i obtindran els criteris necessaris per a qualificar animals de raça bruna en qualsevol concurs del país.

Duró ha detallat que la majoria dels inscrits són joves d’explotacions familiars, que hi ha tant homes com dones i que en general ja tenen experiència en la participació en concursos de bestiar boví.

El curs l’imparteix el mateix gerent de Federació de Raça Bruna dels Pirineus, Martí Orriols, que recorda que l’entitat segueix treballant per a la millora de la raça bruna i per això “és imprescindible” disposar d’un volum suficient de qualificadors, que ara mateix no està garantit. Els qualificadors són els encarregats de fer el seguiment d’aquests animals. A més a més, al costat dels jutges, poden exercir en els concursos d’animal boví.

A banda de millorar el seu coneixement morfològic de les vaques, els alumnes també aprenen a millorar la seva oratòria, per tal d’explicar de la millor manera possible els criteris que apliquen. Una funció que es considera important de cara als ramaders participants al concurs però, sobretot, de cara al públic en general, per tal que entenguin fàcilment les característiques de cada exemplar.