Entra en funcionament la microturbina que permet activar el telecomandament de la presa de la Vall del Riu

FEDA ha completat la instal·lació de la nova microturbina al llac de la Vall del Riu, que ja està a ple funcionament. Aquesta infraestructura té com a objectiu principal carregar les bateries que alimenten el nou sistema de telecomandament de la presa, una eina que permet millorar el control i la gestió d’aquest recurs. La instal·lació de la microturbina era imprescindible, ja que la zona no disposava de connexió elèctrica a la xarxa.
Amb la seva posada en marxa, i en combinació amb les plaques fotovoltaiques ja existents, es pot monitorar i controlar a distància l’obertura i el tancament de la presa. Aquest avenç tecnològic garanteix el manteniment del cabal ecològic del riu, alhora que ofereix un seguiment a temps real dels nivells d’aigua, una informació clau per a garantir una gestió més eficient i sostenible del sistema.
Tal com explica el cap de taller de manteniment de FEDA, Serafí Vall, la incorporació de la microturbina facilitarà una “gestió més eficient de la presa, reduint les intervencions sobre el terreny i contribuint a una operativa més sostenible”. Aquest nou pas en l’automatització permetrà optimitzar recursos, millorar la resposta davant situacions excepcionals i reduir l’impacte ambiental associat amb els desplaçaments fins a la zona.
Aquesta actuació s’emmarca en els esforços continus de FEDA per a avançar en la transició energètica i consolidar una gestió intel·ligent, eficient i respectuosa amb l’entorn natural. Projectes com aquest exemplifiquen la voluntat de FEDA de combinar innovació i sostenibilitat per tal de donar resposta als reptes energètics presents i futurs.
Aquesta acció s’engloba dins de les actuacions del projecte d’automatització que FEDA està desplegant a totes les preses del país, com ja es va comunicar recentment en el cas de la presa de Ràmio.