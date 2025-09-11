Arrenca el Tabaca Film Fest, a Gerri de la Sal

Aquest vespre de dijous ha començat la segona edició del Tabaca Film Fest, el Festival de Cinema Mitològic dels Pirineus. Gerri de la Sal s’ha engalanat per a l’ocasió: la nau central superior del Reial Alfolí s’ha transformat en sala de cinema, la façana llueix decorada i a la plaça del poble s’ha instal·lat un gran photocall amb catifa vermella.
Una inauguració especial
El festival arrenca amb Eos, l’acte de presentació conduït per la inimitable Esperanceta de Casa Gassia, seguit de Gaueko, la primera sessió de cinema, i Ninkasi, un sopar de benvinguda amb productes locals. La jornada clourà amb Bruna, una observació d’estels en clau mitològica a càrrec d’Obaga Activitats.
La presentació inclourà un tastet dels primers fruits de “Mite, càmera i acció”, projecte de recollida de llegendes de padrines i padrins del Pallars, i un homenatge a Verónica Echegui, amb la projecció del seu curt Tótem Loba, premiat amb un Goya el 2022.
Les primeres projeccions
La primera sessió de cinema del Tabaca Film Fest, Gaueko (esperit de la nit en la mitologia basca), s’obrirà amb la peça andorrana La Dama Blanca, presentada pels seus directors, David Haro i Gerard Navalón. La sessió inclourà també el curt iranià Spider Zan. Close Your Eyes, el documental gallec Lavadoiro, l’animació La Valla i el multipremiat El Príncep.
Divendres: marató de curtmetratges i trobades amb cineastes
Al llarg de divendres es projectaran 23 curtmetratges amb la participació d’un gran nombre de directors i intèrprets: Hi haurà Carlos Robisco (Spot in the World), Sílvia Orós (Ixigoleta y Bordón), Núria Prims (Malet) i Anna Casas (Aigua salina) així com Cónor Kennedy (Puca), Alfons Casal (El mal donat) i Marina García (Lobos).
La darrera sessió de la tarda, Lop, començarà amb les intervencions de Marc Camardons, seleccionat a Cannes amb Per bruixa i metzinera, i Eloi Aymerich, que està treballant en Flor del Cel, autors que el Tabaca Film Fest ha convidat per a conèixer de primera mà l’experiència i els reptes de rodar al Pirineu.
A més de les projeccions, divendres hi haurà una conferència del filòsof Javier Urrutia sobre cinema i mitologia, dues visites guiades al Museu de la Sal, un taller de màscares i un concert nocturn de Marc Vilajuana i Joel Carro davant del Monestir de Santa Maria.
Dissabte: Més cinema, compromís i premis
Dissabte el cine començarà amb Pegàs, una sessió familiar amb vuit curtmetratges que comptarà amb la presència de Jordi Busquets (Els Simiots). A la tarda, Hebe mostrarà sis peces, entre elles Las Chicas i Wainitai, presentades per les seves protagonistes Zoe Arnao i Nora Sala-Patau, i el director Pablo García-Vizcarra, respectivament. La sessió Iara encara mostrarà set curts més, entre els quals hi ha Erreka Zoko Hortan, María enganxa i Fúria. I finalment, fora de concurs i abans de la gala de lliurament de premis, es projectarà Bloody Basil, de la periodista palestina Elia Ghorbiah. Amb aquesta peça, facilitada per l’organització Sodepau, el festival se suma a la denúncia del genocidi de Gaza i vol recordar les vulneracions de drets permanents a la població palestina dels territoris ocupats de Cisjordània.
Diumenge: cloenda amb segell pallarès
La segona edició del Tabaca Film Fest s’acomiadarà amb una trobada amb l’escriptor Pep Coll, que parlarà de la mitologia del Baix Pallars i de la llegenda de la ciutat submergida a l’estany de Montcortès. Tot seguit es projectarà Ciutat enfonsada, de la cooperativa Alba Jussà, i el festival es tancarà amb l’espectacle teatral FESTUM, de la companyia Application Rejected, inspirat en les festes majors, els relats folklòrics i el poder ancestral de la celebració.
Un públic amb veu, vot… i fava!
El Tabaca Film Fest manté el seu sistema original de votació del públic, inspirat en la dita “comptar faves”: després de cada sessió, els assistents triaran el seu curt favorit dipositant una fava al pot corresponent. El curtmetratge que obtingui el percentatge de vots més elevat s’emportarà el Premi del Públic, que es donarà a conèixer en la gala de lliurament de premis. Com a novetat, aquest premi tindrà enguany, a més de l’obsequi habitual, una dotació econòmica de 300 €, per a donar més pes a l’opinió dels espectadors.
Un photocall compartit amb Curtàneu
Enguany el Tabaca Film Fest tornarà a comptar amb un photocall que serà punt de trobada i d’instantànies per al record de tots els participants gràcies a la col·laboració amb Curtàneu. En la primera edició, el festival va idear un model de photocall que va tenir molt èxit entre els assistents, però que enguany no ha pogut reaprofitar per motius aliens a l’organització. Tot i així, el disseny de l’estructura va despertar l’interès del festival Curtàneu, que n’ha replicat el model i l’ha cedit perquè es pugui estrenar i lluir a Gerri de la Sal.
Organització i suports
El Tabaca Film Fest és organitzat per l’Associació Gat Negre i dirigit per Ivana Miño, Gisela Arnao i Laia Gabriel, professionals del cinema i del món audiovisual, amb la col·laboració de l’Ajuntament del Baix Pallars i del Museu de Gerri de la Sal. També compta amb el suport de l’IDAPA, el Parc Natural de l’Alt Pirineu, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Lleida, l’Institut d’Estudis Ilerdencs, Ctretze, Roc Roi, l’Hotel Pessets i la Fundació “la Caixa”, entre altres entitats i establiments del Pirineu.