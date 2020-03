El Centre Intermedi de Control (CIC) s’ha posat en marxa avui i està destinat a atendre les persones amb símptomes, moderats o greus, suggestius d’infecció respiratòria compatibles amb el COVID-19.

Les consultes del CIC estan ubicades als espais de l’antic tanatori i s’hi accedeix exclusivament per la rampa del costat de la Clínica Verge de Meritxell prèvia demanda de cita amb el metge trucant al telèfon de consultes externes 871100 de les 08:00 a les 20:00 hores.

L’horari de visites del CIC és de dilluns a divendres de les 09:00 a 13:00 hores i de les 15:00 a les 18:00 hores.

D’altra banda, en aquesta mateixa zona s’està realitzant la recollida de mostres presencials sense baixar del vehicle als pacients amb simptomatologia lleu programats pel ministeri de salut seguint el protocol establert.

El personal d’infermeria d’Atenció Primària és qui contacta amb les persones que s’han de fer la prova i duu a terme la recollida de mostres. Per a les persones que no compleixen els requisits per desplaçar-se l’equip d’Atenció Primària es desplaça al domicili per recollir la mostra.