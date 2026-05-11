“Encara passa”, la campanya d’Igualtat per a visibilitzar i combatre les situacions d’LGTBI-fòbia

Amb motiu del Dia internacional contra la LGTBI-fòbia, la Secretaria d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana impulsa la campanya de sensibilització ‘Encara passa’, amb l’objectiu de visibilitzar les situacions de discriminació que encara afecten les persones del col·lectiu LGTBI i de contribuir a trencar amb les dinàmiques d’odi, rebuig i estigmatització.
La campanya posa el focus en el fet que la LGTBI-fòbia pot adoptar formes molt diverses. A través de l’eslògan ‘Encara passa’, la iniciativa reprodueix situacions quotidianes d’odi o discriminació que sovint es normalitzen o passen desapercebudes, amb l’objectiu d’ajudar a identificar aquests comportaments, prendre’n consciència i revertir-los. La campanya apel·la tant a les persones que poden patir LGTBI-fòbia com a l’entorn social en general, posant l’accent en la corresponsabilitat col·lectiva per a garantir una societat més justa, respectuosa i lliure de discriminacions.
Més enllà de la sensibilització, la campanya incorpora un vessant clar d’acció i suport, oferint informació visible i accessible sobre els recursos i serveis disponibles a Andorra en cas de viure o conèixer una situació d’LGTBI-fòbia. En aquest sentit, es recorda que el Departament de Polítiques d’Igualtat posa a disposició de la ciutadania el correu electrònic igualtat@govern.ad, així com els telèfons d’atenció 110 i 181 en casos d’urgència, per a garantir acompanyament, orientació i suport.
La iniciativa compta amb la col·laboració i el suport de les associacions de referència Diversand i Horitzons, que treballen en la defensa dels drets del col·lectiu LGTBI i en la promoció d’una societat diversa, inclusiva i respectuosa. Amb aquesta campanya, el Govern reafirma el seu compromís ferm amb la lluita contra qualsevol forma de discriminació per motiu d’orientació sexual, identitat o expressió de gènere.