Sant Julià: La Ruta de la Tapa tanca la seva 17a edició amb més de 12.000 tapes repartides

Sant Julià de Lòria ha viscut cinc dies d’intensa activitat gastronòmica i ambient festiu amb la celebració de la 17a edició de la Ruta de la Tapa. Els quinze establiments participants han servit un total de 12.572 tapes al llarg de l’esdeveniment, confirmant la bona acollida d’una proposta plenament consolidada que ha tornat a dinamitzar la restauració local i els carrers de la parròquia.
La combinació d’oferta gastronòmica, activitats d’animació i el sistema participatiu de premis ha afavorit una elevada participació tant de ciutadania com de visitants. Amb aquesta nova edició, la Ruta de la Tapa reforça el seu objectiu de promocionar el sector de la restauració i consolidar Sant Julià de Lòria com un punt de trobada gastronòmic i social.