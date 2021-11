L’aparició de nous contagis de coronavirus a la Seu d’Urgell situa el risc de rebrot a 1.572 punts

La Seu d’Urgell continua experimentant un augment exponencial de la incidència de la COVID-19, a causa de l’aparició de nous contagis. El Sant Hospital ja torna a tenir ingressats amb coronavirus (de moment, 2 pacients) i tots els indicadors de referència estan ara mateix a nivell vermell i amb xifres disparades molt per damunt dels límits recomanats.

Així, el risc de rebrot està a 1.572 punts (més del doble que dijous passat i més del triple que ara fa tot just una setmana) i el percentatge de positius als nous tests arriba al 14,17% (+1,11% respecte de dijous passat). Sí que ha millorat la dada de velocitat de transmissió (Rho7), que tot i això segueix molt alta: a 2,73 (-1,19). Per entendre’n les conseqüències, això significa que ara mateix, de mitjana, 1 de cada 8 tests dona positiu que cada contagiat de la Seu transmet la malaltia a gairebé tres persones més.

Al conjunt de l’Alt Urgell, tot i que la majoria de municipis mantenen una incidència baixa, el fort impacte de la Seu fa que les dades comarcals també estiguin molt altes, amb els tres índexs de referència esmentats a 1.005 punts, 11,38% i 2,43. A banda de la Seu, ara també estan a nivell vermell Montferrer i Castellbò, Alàs i Cerc i el Pont de Bar. Un dels àmbits on s’ha detectat més contagis és l’educatiu, tal com ho demostra el fet que hi segueix havent 10 grups escolars confinats.

En el seu balanç setmanal, el vicealcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, ha definit com a “complicada” la situació actual tant de la Seu com de la comarca, perquè el fet que els darrers dies hi hagi molts contagiats “fa disparar els índexs”. Tot i això, Fàbrega confia que el fet de tenir un alt percentatge de població vacunada ajudarà a fer que la resolució “no sigui tan complicada com en anteriors onades”.

En tot cas, aquesta darrera setmana tant l’Ajuntament de la Seu com el Sant Hospital han instat la població que encara no s’hagi vacunat a fer-ho com més ràpid millor. No només per solidaritat amb la resta de la població, sinó també perquè les complicacions en cas de contagi solen ser molt més greus en cas de no estar protegit, i encara més si es tracta d’una persona amb salut vulnerable.