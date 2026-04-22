Encamp celebra els 20 anys dels horts socials entregant les 42 parcel·les disponibles

El Comú d’Encamp ha entregat les claus dels 42 horts socials que la gent gran de la parròquia ha sol·licitat enguany, en el marc de la vintena edició del projecte d’horts socials que impulsa el departament d’Afers Socials i Gent Gran del Comú amb la col·laboració de Reig Fundació.
El sorteig i acte d’entrega s’ha dut a terme, avui dimecres, al parc de l’Ossa en presència de la cònsol major, Laura Mas; el cònsol menor, Xavier Fernàndez; la consellera d’Afers Socials i Gent Gran, Sílvia Ramond; el conseller d’Higiene, Medi Ambient i Agricultura, Andreu Riba i la representant de Reig Fundació Maria Creu. En aquest sentit, Ramond ha destacat els vints anys de la iniciativa i el fet que “aquest projecte no només obre la porta dels horts sinó que és un espai de solidaritat, de comunitat i d’ajuda”. A més, des de Reig Fundació s’ha agraït la col·laboració dels comuns i s’ha fet èmfasi en la importància del projecte en el dia a dia dels padrins.
Les parcel·les, situades a la zona de Terres Primeres, s’adrecen a persones jubilades residents a Encamp que no tenen una ocupació remunerada i que volen participar en una activitat saludable, activa i en contacte amb la natura. El projecte inclou també, per segon any consecutiu, un hort intergeneracional, en el qual hi treballen conjuntament els hortalans i una trentena de joves de l’Espai Jove i l’Àrea de Jovent. El monitor del Punt d’Informació Juvenil, Edgar Rodríguez, ha exposat que “la gent gran del poble ens ensenya quan s’ha de collir, quan s’ha de regar, què hem de plantar i en quines èpoques. Ells ens expliquen i nosaltres els ajudem amb les feines més feixugues, com dur els sacs o remenar la terra”.
Cada hort té una superfície de 50 m², on els participants poden conrear hortalisses i verdures durant tota la temporada, aprofitant els beneficis d’una activitat que combina exercici moderat, alimentació saludable i relació social.
Una iniciativa per a promoure l’envelliment saludable
El projecte dels Horts Socials de Terres Primeres es va posar en marxa l’any 2006 amb només 17 parcel·les, gràcies a la cessió dels terrenys per part de Casa Joan Antoni. Amb els anys, ha crescut fins a arribar als 43 horts actuals, distribuïts en dues feixes, i s’ha consolidat com una de les iniciatives socials més valorades per la gent gran de la parròquia.
L’objectiu principal del projecte és promoure un envelliment actiu a través d’una activitat de baixa intensitat, alhora que es fomenta el benestar cognitiu i sensorial de les persones grans en un entorn natural. El projecte també afavoreix la socialització, el sentiment de pertinença a la comunitat i la millora la qualitat de vida mitjançant hàbits saludables.