Encamp amplia el suport econòmic a entitats esportives amb un nou reglament de subvencions

El Comú d’Encamp ha aprovat avui un nou reglament de subvencions a entitats, clubs, esportistes, associacions de joves i activitats esportives puntuals.

Laura Mas, cònsol major d’Encamp ha destacat entre altres punts que “el nou reglament permetrà ampliar el suport econòmic a les entitats esportives i alhora aconseguir un retorn molt positiu per la parròquia en referència a esdeveniments esportius i professionalització del sector de l’esport”.

El conseller d’Esports, Infància i Joventut, Xavier Fernàndez, ha explicat que els principals canvis de la nova regulació són que a partir d’ara es podrà atorgar subvenció als esportistes amb projecció esportiva majors de 16 anys, actualment era 18 anys, i la modificació dels criteris de valoració que es tindran en compte per a l’atorgament de la subvenció. Entre els quals ha explicat que per motivar a les entitats esportives a professionalitzar el servei que ofereixen, s’han incrementat els imports de preu hora dels monitors i entrenadors, per potenciar la contractació de personal més qualificat. Així mateix, incentivar als clubs i entitats a la promoció de les polítiques d’igualtat i la pràctica de l’esport inclusiu, i que siguin partícips, en la consolidació de la parròquia d’Encamp destinació turística esportiva de referència, dinamitzant el sector hoteler i de restauració mitjançant l’organització d’esdeveniments esportius, per fomentar el turisme esportiu.

Presentada la liquidació trimestral a 30 de juny

En el marc del Consell de Comú d’Encamp la consellera d’Administració i Finances, Josefina Rodríguez, ha presentat la memòria relativa a l’execució del pressupost a 30 de juny presentant un superàvit de 981.801,91 euros, amb uns ingressos de 12,2 milions d’euros i unes despeses de 11,3 milions d’euros. Tal i com ha expressat la consellera, aquesta dada és provisional i cal esperar a final d’any per tenir les dades de l’exercici.

Per la seva part, els consellers socialdemòcrates s’han abstingut, com ja van fer amb la memòria corresponent a la liquidació del primer trimestre, perquè es tracta d’una “fotografia del moment” i es reserven de fer valoracions de la gestió pressupostària i del Comú fins que s’hagi tancat l’exercici.

Altres punts aprovats pel Consell de Comú

El consell de Comú d’avui ha aprovat ampliar sis mesos la suspensió, a l’avinguda d’Encamp del Pas de la Casa, de l’aplicació de l’ordinació de terrasses per tal de finalitzar el projecte que s’està treballant amb els veïns afectats, també s’ha adjudicat el contracte per a la treta de neu al Pas de la Casa a l’empresa GETASA per un import de 419.016,77 € per temporada i s’ha aprovat el conveni necessari per a l’eixamplament del camí comunal del Bau.

Per un altra banda, el líder dels socialdemòcrates d’Encamp, David Rios, ha destacat que “en relació al nou parc que s’està treballant en la redacció del plec de bases, i per tant haurem d’esperar per disposar de l’espai. A la mateixa conclusió s’arriba en relació a les intervencions a Prada de Moles per adaptar la zona esportiva a les necessitats del FC Andorra i permetre el retorn de l’equip.